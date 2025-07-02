鉅亨網編譯陳韋廷 2025-07-02 18:00

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美國總統川普周二 (1 日) 就特斯拉執行長馬斯克近期頻繁抨擊「大而美」法案一事進行強硬表態，稱正考慮將這位科技巨頭驅逐出境。這場突如其來的政治風暴，將馬斯克頗具爭議的早期移民往事重新推至鎂光燈之下。

矛盾升級！美國總統川普真的可以將馬斯克驅逐出境？專家這樣說（圖：Shutterstock）

現年 53 歲的馬斯克坐擁美國、南非、加拿大三重國籍。公開資料顯示，這位科技狂人 1971 年生於南非，1989 年隨家人移居加拿大並取得加國國籍。

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1992 年，以賓州大學轉校生赴美求學的他，經由申請 J-1 交流學生簽證進入史丹佛大學深造。

不過只上了兩天課，馬斯克便輟學創業，與弟弟金巴爾共同創立網路軟體公司 Zip2。

這段經歷埋下了日後爭議的種子。2005 年一樁誹謗訴訟文件披露的郵件顯示，馬斯克曾坦言申請史丹佛大學只為「保住合法留美身份」。

依照美國移民法，持 J-1 簽證的學生輟學後本應立即離境，但其後他與弟弟創辦的 Zip2 公司卻獲得百萬美元的創投資金，最終在 1999 年被康柏電腦以 3 億美元收購。這段「輟學創業」的灰色歲月，成為川普陣營攻擊馬斯克移民合法性的關鍵靶點。

對此馬斯克曾說：「我認為這屬於灰色地帶。」

但川普團隊顯然不打算就此罷休，川普首個總統任期的策士班農在 6 月 5 日口水戰中就呼籲啟動正式調查，堅稱馬斯克是非法移民，應立即驅逐」。

根據美國《移民與國籍法》，若證明公民透過隱瞞重要事實或虛假陳述獲取身份，美國政府有權撤銷其公民權。

康乃爾大學移民法教授 Stephen Yale-Loehr 分析指出，若馬斯克早年確係非法工作，理論上存在身份撤銷可能。

不過，美西審判律師事務所總裁尼亞馬 · 拉赫馬尼表示，實際操作難度極大。「政府需舉證申請人在入籍過程中存在欺詐行為，這類訴訟史上僅用於納粹戰犯等極端案例。」

美國法官通常對剝奪公民權持審慎態度，近年來類似案件成功率不足 0.1%。

這場風波背後暗藏政治博弈。川普在競選期間就多次承諾嚴打非法移民，而馬斯克近期頻頻批評其經濟政策，特別是針對億萬富翁加稅的「大而美」法案。

專家指出，驅逐威脅既是政治報復，更是轉移民眾對經濟議題關注的策略。