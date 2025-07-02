鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-07-02 17:00

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自美國總統川普上任以來，其波動的貿易和財政政策曾一度導致全球投資者傾向於規避美國資產，形成所謂的「賣出美國」交易。然而，摩根士丹利在其最新展望中卻逆勢而行，大膽建議投資者在未來 12 個月內增持美國股票、美國國債和投資級企業信貸這三大類美國資產，力挺其「美國例外論」。

大摩逆勢力挺美國例外論 但美元將成最大輸家。(圖:shutterstock)

大摩分析師在最新報告中指出，儘管全球經濟成長正在放緩，但「宏觀經濟不是市場」。他們認為，即使在經濟成長趨緩的背景下，高風險資產仍有可能反彈。這一觀點得到了標準普爾 500 指數的印證，該指數在經濟表現遠未出色之際，已創下了新的歷史新高。

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摩根士丹利看漲美國股市的關鍵推手之一，是其所稱的「TINA 交易」（There Is No Alternative to owning equities，除了持有股票，別無他選）。該行研報強調：「目前，很少有大型、流動性強的股票或固定收益市場能與美國相媲美。」在許多美股投資者眼中，TINA 中的「股票」特指美股，因為若以經濟數據和企業利潤的相對優勢為指引，美股無疑是最佳選擇。

回顧 2008 年金融危機後的十多年，TINA 幾乎是所有華爾街交易員的「信條」。當時，全球低利率政策導致各國國債殖利率跌至谷底，日本和歐洲大部分地區的債券殖利率甚至出現負值。在此期間，股市，特別是美國股市，成為了投資者尋求豐厚回報的最佳去處。

然而，2022 年市場的全面拋售打破了這一局面：股市暴跌，債券殖利率飆升至十多年來未見的水平。這些突如其來的變化促使許多投資者開始關注美國股市以外的資產，包括新興市場資產、美國國債和現金。

美元是例外 恐進一步下跌

值得注意的是，在摩根士丹利的「美國例外論」中，美元卻是一個「例外」。大摩預計美元將進一步下跌，主要原因在於經濟成長放緩、政治不確定性以及財政擔憂加劇，這些因素將導致美元兌全球貨幣走弱。

大摩在報告中明確表示：「我們最不喜歡的美國資產是美元，我們認為隨著美國經濟成長和與世界其他地區收益率差異的縮小，美元可能會大幅下跌。」

瑞穗銀行分析師 Vishnu Varathan 也對美元前景持悲觀態度。他將美元面臨的壓力歸因於諸如懸而未決的「大而美」法案等因素。根據無黨派機構國會預算辦公室（CBO）的預測，參議院最新版本的法案將在未來十年內增加美國 3.3 兆美元的債務，比眾議院通過的版本高出約 1 兆美元。

Varathan 指出：「不可持續的債務路徑是『賣出美國』論調的關鍵因素，這已經損害了美元和美元資產。」