大摩逆勢力挺美國例外論 但美元將成最大輸家

摩根士丹利看漲美國股市的關鍵推手之一,是其所稱的「TINA 交易」(There Is No Alternative to owning equities,除了持有股票,別無他選)。該行研報強調:「目前,很少有大型、流動性強的股票或固定收益市場能與美國相媲美。」在許多美股投資者眼中,TINA 中的「股票」特指美股,因為若以經濟數據和企業利潤的相對優勢為指引,美股無疑是最佳選擇。