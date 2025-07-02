美元指數半年跌10% 各國央行總裁：短期內美元主導地位仍難撼動
鉅亨網編譯鍾詠翔
當地時間周二（1 日），在葡萄牙辛特拉登場的年度央行會議上，多位央行總裁表示，美元作為全球首選準備貨幣的地位，短期內不會面臨重大挑戰。
美國總統川普在經濟、貿易與安全政策上的不可預測性引發市場對美元前景的質疑，美元指數在第二季最後一個交易日跌破 97 關口，上半年累計下跌 10.7%，寫下上世紀 70 年代以來最差開局。
據《路透社》周二報導，歐洲央行（ECB）總裁拉加德表示，如果歐元區能夠推行必要改革，歐元未來有望逐步成為美元的替代選項。她說，今年可能是這一進程的關鍵節點。
她表示，在當前充滿不確定性和不可預測性的環境下，投資者正在尋找替代選項，歐元似乎因此受益。
「這種變化不可能在一夜之間發生，歷史上從未如此。」拉加德說道：「但顯然，某種機制已經被打破。它是否能修復，又或是否會持續破裂——我認為仍未有定論。」
日本央行總裁植田和男也表示，任何重大轉變都取決於結構性改革的進展。
「在一定程度上，這取決於歐洲、中國等地區在提升本幣效率和便利性方面能做出什麼努力。」他說。
英國央行總裁貝利則認為，美元地位的改變依然「遙不可及」。
「我目前沒有看到…… 任何重大的轉變。」他說。
貝利強調，任何準備貨幣都必須能提供足夠的安全資產，以供市場用於擔保和風險對沖。
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