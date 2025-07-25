美股美元罕見脫鉤 高盛調查：市場一面倒看好科技七巨頭、看空美元

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-07-25 17:20

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高盛全球銀行與市場部最新 QuickPoll 調查顯示，金融市場正呈現一種罕見異象：投資者對美國股市，特別是「科技七巨頭」，信心高漲，同時對美元走弱的預期則逼近歷史新高。

高盛調查：市場一面倒看好科技七巨頭、看空美元(圖:shutterstock)

這份於 7 月 1 日至 2 日進行、涵蓋 800 名投資者的月度快速調查指出，市場的正面風險情緒，已回歸至 2025 年 1 月「美國例外論」盛行時的高點，但與當時不同的是，如今資金已廣泛分散流出美元資產，轉向其他已開發市場。

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高盛全球內容策略主管 Oscar Ostlund 指出，美元與美股的「脫鉤」，是近月最顯著的典範轉移。自 2016 年 1 月有記錄以來，這種看跌美元與看漲美股同時出現的情形僅發生過三次，最近一次是在 2024 年 1 月。

美元的持續疲軟，反映了市場對美國財政前景的擔憂，美國國債占 GDP 的比例，正逼近第二次世界大戰以來最高。

截至 7 月 17 日，美元兌歐元和日元年內已分別貶值 11% 和 6.4%。Ostlund 表示，目前看空美元的投資者與看漲者的比例超過 7:1，是這項調查近十年來「最極端的」一邊倒情況。與此同時，51% 的受訪者看好標普 500 指數，僅 32% 看跌。

美國股市的樂觀情緒主要源於多重驅動因素：首先，聯準會 (Fed) 立場轉趨鴿派，預期利率將比先前更快下降，有助於提振美股估值。其次，對人工智慧 (AI) 的樂觀情緒不斷升溫，美國作為全球最大科技公司的所在地，特別受惠於此，其中 66% 的投資者表示計畫持有或進一步增持「七巨頭」股票。

此外，地緣政治風險的緩解也被視為關鍵因素，儘管關稅和地緣政治仍是多數投資者的關注點，但 10-15% 的有效關稅率已被視為「新常態」，對全球貿易和經濟增長的擔憂已大幅減輕。

然而，高盛跨資產銷售主管 Brian Garrett 提醒，投資者對美股的樂觀情緒與美元預期下跌之間可能存在「脫節」，因為經濟快速增長通常會導致美元走強。

Ostlund 與 Garrett 均強調，目前市場的高度共識構成潛在的逆轉風險。七月的 QuickPoll 調查顯示，受訪者對風險資產、標普 500 和黃金的看漲情緒均顯著高於歷史平均水準，而對石油和美元的預期則更為負面。Ostlund 警示，「極度一邊倒的倉位是市場『拉伸過度』的訊號」，即使微小的催化劑也可能引發突然變化。