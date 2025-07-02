鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-07-02 15:00

‌



投資銀行高盛本週發布最新研究報告指出，市場正迎來一波由聯準會鴿派預期、地緣政治風險降溫及貿易談判進展共同驅動的「金髮女孩」（Goldilocks）行情。此宏觀背景意指經濟增長不過熱，通膨壓力也不過高，為市場風險偏好回升創造了絕佳環境。

高盛：風險資產正走向「金髮女孩」行情。(圖:shutterstock)

報告分析，當前市場的正面轉變主要源於三大核心驅動力。首先，市場對美國聯準會的鴿派立場預期顯著增強。高盛經濟學家已將下一次降息的預測時間點提前至今年九月，並將最終利率預測下調至 3% 至 3.25% 的區間，顯示市場普遍預期更為寬鬆的貨幣政策環境。

‌



其次，地緣政治風險溢酬正在下降。隨著中東地區的緊張局勢有所緩和，投資者對於潛在衝突的擔憂減輕，有助於穩定全球市場情緒。最後，美國對外貿易談判釋出積極訊號，包括取消部分爭議條款，為全球經濟增長前景提供了有力支撐。

這三大因素共同作用，即便近期美國個人支出、新屋銷售等數據表現疲軟，市場的「全球增長」因子反而有所改善。高盛指出，這表明投資者目前更看重貨幣政策寬鬆預期所帶來的利好，而非短期經濟數據的波動。風險偏好指標已反彈至 0.3，成功將美國股市推升至歷史新高。

隨著宏觀風險的擔憂減弱，市場焦點正逐漸轉向企業基本面。報告中的一個正面訊號是，企業的獲利預期正在改善。多數地區的每股盈餘（EPS）共識修正已趨於樂觀，其中美股市場的 EPS 修正甚至轉為正成長。

即將到來的第二季財報季將是驗證此波樂觀情緒的關鍵。市場普遍預期第二季的 EPS 增長率為 4%，遠低於第一季的 12%，這為企業「輕鬆」超出預期創造了條件。同時，主要股指的隱含相關性持續下降，反映投資者預期個股表現將出現分化，宏觀風險的影響正在消退。