野村：美國例外論消退及其他因素恐令美元進一步走弱 明年底兌日元恐見到130
鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電
美元兌日元 (USDJPY) 今 (2) 日走貶至 143.55 日元，上月中一度飆升至七周高點，來到略高於 148.5 日元水位。展望本周，儘管美國關稅政策仍持續構成挑戰，但美國經濟數據將成為焦點，5 月非農業就業數據本周稍晚將公佈。
野村證券日前出具研究報告指出，隨著美國例外論持續消退，美元料將進一步走軟且預計將持續至下半年。此外，美國財政和經常帳擔憂的影響、資產重新配置和外匯對沖及美國關稅和非關稅政策帶來的不確定性，也讓美元承壓。
野村預估，美元將在中期內進一步下跌，而日元在全球市場上將保持強勢。美元兌日元將在今年底貶值至 135 日元，並在 2026 年底進一步下探 130 日元大關。
野村證券的核心論點仍然是，美國例外論在全球市場上的地位將繼續下降。該券商認為，美國聯邦法院最近對川普政府關稅政策的判決增加不確定性，並可能引發市場對美國資產信心的再次下降。
野村還指出，結構性弱點，尤其是經常帳和預算赤字，將跟貨幣高估以及對美國主要機構穩定性的擔憂共同作用，導緻美元進一步貶值。
此外，野村目前對日本央行 (BOJ) 在 2025 年再次升息的信心下降，尤其是在貿易不確定性的情況下。
但野村證券預估，不同於其他全球主要央行，BOJ 的整體立場將維持強硬基調。日本擁有可觀的經常帳盈餘，降低日元疲軟的風險，該券商還預估日元有時會出現避險買盤。
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