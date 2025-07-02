伊朗封鎖荷姆茲海峽玩真的？路透：伊朗秘密裝載水雷至潛艇

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-02 08:50

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根據兩名美國官員透露，伊朗軍方於上月在波斯灣秘密將水雷裝載至艦艇上，此舉引發美國政府高度警覺，懷疑伊朗準備封鎖戰略重地「荷姆茲海峽」，作為對美國空襲的潛在報復行動。

伊朗秘密裝載水雷至潛艇上。(圖：Shutterstock)

據《路透》報導，這項先前未被公開的部署行動由美國情報單位發現，時間點發生在以色列於 6 月 13 日對伊朗發動首次飛彈攻擊之後。由於內容涉及敏感機密，兩名官員要求匿名。

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荷姆茲海峽戰略價值高 若封鎖恐引發能源危機

儘管目前這些水雷尚未被實際部署，但其動作已強烈暗示伊朗可能認真考慮封鎖荷姆茲海峽，此舉將威脅全球最繁忙的能源運輸通道之一。

該海峽每日承載約全球五分之一的石油與天然氣，一旦遭封鎖，恐引爆能源價格飆升並拖累全球供應鏈。

然而，美國對伊朗核設施發動空襲後，國際油價反而下跌超過 10%，顯示市場尚未認定衝突已嚴重衝擊石油貿易。

6 月 22 日，美軍針對伊朗三處核設施發動精準打擊後，伊朗國會通過封鎖荷姆茲海峽的提案，但該決議屬象徵性質，最終需由伊朗最高國家安全委員會拍板。歷年來伊朗多次威脅封鎖海峽，但始終未曾真正執行。

荷姆茲海峽仍開放 白宮強調行動奏效

目前尚不清楚這批水雷何時被裝載、是否已經卸除。美方未透露情報來源，但此類監控多仰賴衛星影像與人力間諜雙重來源。

對此，白宮一名官員表示：「總統成功推動『午夜重鎚』行動、有效遏制胡塞武裝，加上對伊朗的極限施壓策略，荷姆茲海峽依然保持開放，航行自由得以恢復，伊朗戰略能力亦受到重創。」

兩名美方官員也指出，不排除伊朗此舉是為混淆視聽的「假動作」，目的可能是向華府展示封鎖決心，實際上卻無封鎖意圖。也可能是軍方單方面為應對高層命令進行的戰備準備。

荷姆茲海峽地理重要性極高，位於阿曼與伊朗之間，最窄處僅 21 英里，實際航道來回各僅 2 英里。沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、科威特、伊拉克等 OPEC 成員大多透過此通道出口原油至亞洲。

卡達則幾乎全部液化天然氣也經此出口。伊朗自身也需倚賴該通道出口石油，封鎖行動將傷敵亦自損。

美國國防情報局估計，截至 2019 年，伊朗擁有超過 5,000 枚水雷，並具備使用高速小艇迅速部署的能力。

荷姆茲海峽戰略地位 促美加強軍力部署

為應對潛在威脅，美國第五艦隊長期駐紮於巴林，負責區域航道安全。原本部署的四艘復仇者級反水雷艦（MCM）已陸續被另一種名為濱海戰鬥艦（LCS）的艦艇取代。

在美國對伊朗發動攻擊前的幾天裡，所有反水雷艦艇都已暫時撤出巴林，以防第五艦隊總部可能遭到報復性攻擊。