伊朗恐封鎖荷姆茲海峽！亞洲石油供應告急、替代路線與全球經濟衝擊一次看

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-23 13:50

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在美國軍方對伊朗三處核設施發動精準空襲後，中東地區局勢迅速升溫。伊朗保守派媒體放話，將以封鎖荷姆茲海峽作為反擊手段。本文深入分析該封鎖對石油供應、替代路線、受影響經濟體及全球通膨的潛在衝擊。

伊朗恐封鎖荷姆茲海峽。(圖：Shutterstock)

根據市場預測機構 Polymarket 的數據，荷姆茲海峽被封鎖的可能性一度攀升至 50% 以上，引發國際社會對全球石油供應穩定性的高度關注。

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荷姆茲海峽戰略地位關鍵 封鎖恐導致每日 2,000 萬桶石油供應中斷

荷姆茲海峽地處伊朗與阿曼之間，連接波斯灣與阿拉伯海，是全球石油運輸最重要的水道。

根據美國能源資訊署（EIA）數據，2024 年平均每日約有 2,000 萬桶石油經過該海域，包括 1,400 萬桶原油與 500 萬桶成品油，佔全球每日石油消費的約 20%、海運總量的約三分之一。一旦遭封鎖，全球能源市場恐將面臨供應斷鏈，油價劇烈波動勢在難免。

荷姆茲海峽三條替代管線受限 僅能補足三分之一運力

儘管區域內有三條主要石油輸送管道被視為潛在替代方案，但實際運力與風險仍令人擔憂：

替代路線一：沙烏地阿拉伯「東西管道」

此管道連接內陸阿布蓋克與紅海港口延布，正常運力為每日 500 萬桶，理論可擴充至 700 萬桶。然而目前僅使用 50–100 萬桶 / 日。

然而，從該管道前往沙烏地阿拉伯最大市場亞洲，仍需要增加相當多的航運時間，這些油輪也需航行通過紅海南部，若胡塞武裝恢復對船隻的攻擊，仍將面臨潛在威脅。

替代路線二：阿阿伯聯合大公國至富查伊拉輸油管道

阿拉伯聯合大公國管道可每日輸送約 150 萬桶原油至荷姆茲海峽以外的富查伊拉港口，此地擁有全球最大地下儲油設施。

然而，目前富查伊拉的原油出口量已達 100 萬桶 / 日，因此剩餘運力可能僅限於數十萬桶 / 日。

替代路線三：伊朗「戈雷–賈斯克」管道

位於阿曼灣的戈雷－賈斯克輸油管（Goreh-Jask Pipeline）自 2021 年啟用，該管道每日可輸送約 30 到 50 萬桶石油至阿曼灣賈斯克港。

但該管道容量和運力有限，且主要服務伊朗本土石油出口。此外，終端建置尚未完全完成。

整體而言，若三條管線皆全力運作，最多也僅能替代荷姆茲海峽總運量的 25%–35%，遠不足以應對大規模封鎖所帶來的全球需求缺口。

亞洲國家依賴程度高 中國與日本受創最深

一旦石油供應中斷，亞洲經濟體將成最大受害者。根據美國能源資訊管理局（EIA）估算，2024 年透過荷姆茲海峽運輸的原油的 84% 以及液化天然氣的 83% 流向亞洲市場。

其中中國、印度、日本和韓國是經由荷姆茲海峽流向亞洲 的原油的主要目的地。數據顯示，中國每日自該地區進口原油約 480 萬桶，佔總進口的 29%；印度為 190 萬桶（佔 34%）、日本 150 萬桶（佔 46%），南韓則達 170 萬桶（佔 57%）。

相較之下，歐洲與美國進口量相對有限。歐洲每日自荷姆茲海峽進口原油 70 萬桶（佔總消費 6%），美國則為 50 萬桶，佔原油進口量和消費量的 5% 和 2%，因此衝擊相對可控。

伊朗封鎖意圖恐為嚇阻 實際行動機率低於 10%

儘管市場氛圍轉趨緊張，專家普遍認為伊朗實際封鎖荷姆茲海峽的機率極低，估計不到 10%。歷史經驗顯示，伊朗過去 40 年曾多次揚言封鎖，但從未真正付諸實行。原因如下：

政治與經濟代價高昂：封鎖將違反國際法，且會引發沙烏地阿拉伯、伊拉克、科威特等國的強烈反彈，甚至損及與中國、印度、日本和韓國等主要石油買家的貿易關係。

自損實力：伊朗自身原油出口也高度依賴海上運輸與荷姆茲海峽自由通行，封鎖將對其經濟造成重創。

政治放話居多：呼籲對美艦發射飛彈並關閉海峽多為伊朗強硬派，曾多次發表極端言論，甚至被國內新聞監督委員會批評，其主要目的是迎合國內鷹派民眾情緒並測試國際反應或施壓。

若封鎖成真 油價恐飆破 130 美元、通膨壓力再起

目前市場普遍認為，若荷姆茲海峽真的被封鎖，國際原油價格可能短時間內飆升至每桶 100 到 130 美元。

儘管美國已經基本實現原油產能的自給自足，但油價上漲仍具有全球效應。根據估算，油價每上升 10％對美國通膨會帶來短期 0.2％左右的推升。這代表如果荷姆茲海峽的封鎖讓油價翻倍，則未來幾個月美國通膨的年比增速可能上升 2％或是 4 到 4.5%。