伊朗將封鎖荷姆茲海峽！美國點名中國立即出手施壓

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-23 06:40

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美國國務卿盧比歐警告，若伊朗封鎖荷姆茲海峽將是「經濟自殺」，呼籲中國向伊朗施壓避免衝突升級，並重申美國願與伊朗展開不含濃縮鈾的核能談判。

盧比歐警告伊朗勿封鎖荷姆茲海峽。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，針對伊朗將封鎖荷姆茲海峽一事，盧比歐表示：「我鼓勵中國政府立即就此事與伊朗聯繫，因為中國對通過荷姆茲海峽的石油高度依賴。」

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盧比歐強調，若伊朗封鎖該海域，將是「經濟自殺」，並嚴正警告：「這將是一個極嚴重的錯誤。」

據伊朗國營媒體報導，伊朗國會已通過封鎖荷姆茲海峽的決議。該海峽每日承載全球約 20% 石油與天然氣出口，若遭封鎖，將對國際能源市場與多國經濟構成重大衝擊。

盧比歐指出，若伊朗真的封鎖荷姆茲海峽，將導致事態大幅升級，美國與其他國家將不得不做出相應回應。他強調：「這將對其他國家的經濟造成比美國更嚴重的損害。」

盧比歐呼籲伊朗與美國「直接對話」

儘管情勢緊繃，盧比歐表示美國仍願意立即與伊朗展開直接談判，前提是伊朗不得進行濃縮鈾作業。

他說：「伊朗應該醒悟，若想建立核能系統，是有別的方法的。這個提議仍然存在。我們準備明天（23 日）就與他們對話，並開始為此努力。」

此外，盧比歐也抨擊伊朗在談判過程中反覆無常、誠信堪憂。他透露，美國中東特使威特科夫（Steve Witkoff）多次全球奔走，尋求達成協議，但伊朗始終態度曖昧，「現在他們嚐到了後果。」

盧比歐進一步指出，軍事行動前，美方已向伊朗提出明確談判條件，但伊朗不但未回應，還消失長達 10 天。他語氣堅定地說：「他們只想透過第三方傳遞訊息，好像我們是小學生，這種方式美國不會再接受。」

他呼籲歐洲國家持續對伊朗施壓，並對歐洲在核能議題上的貢獻表達感謝。盧比歐表示：「現在是時候和伊朗進行直接談判了，談如何和平解決伊朗核問題。」

盧比歐最後指出，若伊朗單純希望發展核能發電，可仿效其他國家採購外部燃料，不需自行濃縮鈾。