伊朗關閉荷姆茲海峽恐是一場「戰略自殺」！唯一的全球能源收入歸零

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-23 15:10

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伊朗關閉荷姆茲海峽的威脅，正將這個中東強權推向一場可能的戰略自殺。隨著美國空襲伊朗核設施後局勢升溫，伊朗議會於週日（22 日）強硬宣布考慮封鎖荷姆茲海峽，作為報復行動。但此舉恐將讓伊朗自斷能源出口生命線，並加劇全球油價震盪。

伊朗關閉荷姆茲海峽恐是一場「戰略自殺」。(圖：Shutterstock)

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德國國際與安全事務研究所訪問學者阿齊茲（Hamidreza Azizi）分析指出：「從戰略上講，伊朗可能把短期的經濟犧牲視為籌碼，但這樣做也會犧牲其唯一的全球能源收入來源，冒著國內的強烈反對，並冒著聲譽受到長期聲譽受到長期的風險。」

作為全球最關鍵的能源運輸咽喉，荷姆茲海峽最窄處僅 20 英里，每天有數十艘油輪通過，承載全球約 20% 的石油與液化天然氣供應。封鎖此處不僅危及中國、歐美的能源安全，更將導致全球能源市場劇烈動盪。

雖目前海峽航運尚未受阻，油輪通行依舊，但市場已感不安。週日布倫特原油期貨價格跳升 3.2%，報每桶 79.5 美元，自以色列空襲以來風險溢價已累積 15%。專家警告，一旦伊朗封鎖荷姆茲海峽成真，油價恐突破每桶 100 美元。

此外，海軍分析人士與油輪業者指出，伊朗軍方已擴大使用非對稱戰術進行海上干擾。包含高速巡邏艇、從岸邊發射的無人機與導彈，以及水雷或沉船封堵航道等方式，皆可能造成長時間航行癱瘓。

瑞典油輪公司 Stena Bulk 執行長哈內爾（Erik Hanell）也警告，伊朗甚至可能動用直升機突襲，並長期扣押外國船隻，如同 2019 年革命衛隊扣押 Stena Impero 號英國油輪三個月的事件重演。

儘管面對空襲與制裁，目前伊朗石油出口仍未中斷。市場數據顯示，自以色列打擊行動以來，伊朗石油外銷量比去年同期高出 30% 至 40%。

但若海峽被封，或以色列進一步攻擊伊朗主要出油設施如哈爾克島，將對市場造成毀滅性影響。