伊朗關閉荷姆茲海峽恐是一場「戰略自殺」！唯一的全球能源收入歸零
鉅亨網編譯莊閔棻
伊朗關閉荷姆茲海峽的威脅，正將這個中東強權推向一場可能的戰略自殺。隨著美國空襲伊朗核設施後局勢升溫，伊朗議會於週日（22 日）強硬宣布考慮封鎖荷姆茲海峽，作為報復行動。但此舉恐將讓伊朗自斷能源出口生命線，並加劇全球油價震盪。
《道瓊風險與合規》指出，對伊朗而言，能源出口幾乎是其經濟唯一支柱，而封鎖荷姆茲海峽，等同於切斷自身的石油收入。
德國國際與安全事務研究所訪問學者阿齊茲（Hamidreza Azizi）分析指出：「從戰略上講，伊朗可能把短期的經濟犧牲視為籌碼，但這樣做也會犧牲其唯一的全球能源收入來源，冒著國內的強烈反對，並冒著聲譽受到長期聲譽受到長期的風險。」
作為全球最關鍵的能源運輸咽喉，荷姆茲海峽最窄處僅 20 英里，每天有數十艘油輪通過，承載全球約 20% 的石油與液化天然氣供應。封鎖此處不僅危及中國、歐美的能源安全，更將導致全球能源市場劇烈動盪。
雖目前海峽航運尚未受阻，油輪通行依舊，但市場已感不安。週日布倫特原油期貨價格跳升 3.2%，報每桶 79.5 美元，自以色列空襲以來風險溢價已累積 15%。專家警告，一旦伊朗封鎖荷姆茲海峽成真，油價恐突破每桶 100 美元。
此外，海軍分析人士與油輪業者指出，伊朗軍方已擴大使用非對稱戰術進行海上干擾。包含高速巡邏艇、從岸邊發射的無人機與導彈，以及水雷或沉船封堵航道等方式，皆可能造成長時間航行癱瘓。
瑞典油輪公司 Stena Bulk 執行長哈內爾（Erik Hanell）也警告，伊朗甚至可能動用直升機突襲，並長期扣押外國船隻，如同 2019 年革命衛隊扣押 Stena Impero 號英國油輪三個月的事件重演。
儘管面對空襲與制裁，目前伊朗石油出口仍未中斷。市場數據顯示，自以色列打擊行動以來，伊朗石油外銷量比去年同期高出 30% 至 40%。
但若海峽被封，或以色列進一步攻擊伊朗主要出油設施如哈爾克島，將對市場造成毀滅性影響。
伊朗每天出口約 170 萬桶原油，約佔全球需求的 2%。 2018 年底，川普在第一個任期內退出伊朗核協議後，美國重新對其石油出口實施制裁。
- 關稅降息夾殺！免費講座教你如何布局
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 美國可能沒有重創伊朗福爾多核設施？衛星影像揭露深層破壞仍待確認
- 伊朗將封鎖荷姆茲海峽！美國點名中國立即出手施壓
- 伊朗警告一定會行使「自衛權」！稱美國和以色列將承擔戰爭後果
- 海峽封鎖衝擊幣市！比特幣失守十萬大關 兩小時內V轉行情原因曝光
下一篇