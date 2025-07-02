鉅亨網編譯陳韋廷 2025-07-02 06:00

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自今年美國總統川普回鍋執掌白宮以來，美國貿易保護主義抬頭為世界經濟蒙上陰影，全球貿易環境惡化，各國經濟成長預期被削弱，美國自身通膨壓力也隨之反彈。聯準會 (Fed) 在降息問題上猶豫不決，美元受到衝擊，全球金融和商品市場波動顯著加劇。廣開首席產業研究院最新指出，展望今年下半年，世界經濟面臨多重挑戰，當前情勢可概括為「三個確定」與「三個不確定」。

美對等關稅大限將至！專家：全球經濟面臨「三個確定」與「三個不確定」（圖：Shutterstock）

確定一，世界經濟復甦壓力顯著增大。2025 年上半年，地緣政治衝突頻繁、貿易保護主義加劇、消費者信心不足、國際金融市場動盪等因素，嚴重拖累全球經濟復甦步伐。川普關稅政策對包括中國、日韓、東協和歐盟在內的主要貿易夥伴造成明顯衝擊。已開發經濟體成長普遍疲軟，美國第一季 GDP 年率萎縮 0.2%，較去年末季大幅下滑，年增率雖維持在 1.9%，但動能明顯減弱。

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日本經濟今年首季下降 0.7%，時隔一年再現負成長，5 月出口和消費數據疲軟令市場擔憂可能陷入技術性衰退。

相較之下，歐元區表現略好，今年第一季 GDP 季增 0.4%，年增 1.2%，暫時擺脫衰退陰影。

新興經濟體復甦速度也較快，亞洲地區如越南、印尼、馬來西亞等國成長速度分別達 6.93%、4.87% 及 4.4%，中亞國家如吉爾吉斯和烏茲別克增速更高達 13.1% 及 6.8%。

拉美地區成長率則相對滯後，巴西、智利和墨西哥成長率分別為 2.9%、2.3% 和 0.6%。

展望下半年，全球地緣政治和經濟不確定性難以消除，世界銀行和聯合國已將全球經濟成長預期分別下調至 2.3% 和 2.4%，創 2008 年以來新低。

確定二，關稅驅動美國通膨反彈。今年上半年美國通膨率呈先降後升態勢，CPI 年增率從年初 3. 降至 4 月的 2.3%，5 月又回升至 2.4%，核心 CPI 增速在 3 月降至 2.8% 後維持穩定。

英國和日本通膨也處於高位，日本受進口成本和米價格上漲影響，通膨率維持在 3% 左右，英國 5 月食品價格飆升推動 CPI 達 3.4%。

相較之下，歐元區通膨回落較快，5 月通膨率為 1.9%，低於歐洲央行 (ECB) 目標，為降息創造條件。

廣開首席產業研究院認為，今年下半年美國通膨壓力料將持續，工資和房租等服務業價格具有黏性，中東地緣風險可能推高能源價格，而關稅措施成為最重要推手。Fed 已調高 2025-2027 年通膨預期，主席鮑爾承認關稅政策已傳導至消費端，製造業物價指數顯示成本壓力正轉嫁至下游。

確定三，多重因素推動美元繼續走弱。今年上半年美元指數大幅下行，截至 6 月下旬為 98.6。美元走弱源自於美國經濟處於強弱換檔期、財政困境加劇、美元週期進入下行階段。川普政府的「美國優先」政策進一步削弱美元信用，施壓 Fed 降息和頻繁加徵關稅引發國際對美元穩定性的擔憂。

黃金和穩定幣的崛起反映了全球市場對美元的信任下降，美元指數今年下半年很大的機率將維持在 100 以下，人民幣、歐元和日元等非美貨幣表現相對強勁。若美國在關稅問題上妥協，美元有望出現短期反彈行情。

至於不確定因素，首先，對等關稅談判懸念猶存。川普政府 4 月推出的對等關稅導致全球貿易環境急劇惡化，儘管給予 18 個貿易夥伴 90 天談判寬限期，但除英國外，多數國家未達成協議。

若 7 月 8 日談判截止日後未達成共識，美國恐重新加稅，各國普遍採取拖延策略爭取豁免，談判結果仍存較大變數。

其次，Fed 降息時間仍不確定，今年上半年 Fed 維持利率不變，面對經濟放緩和通膨反彈風險，政策陷入兩難。儘管上月會議釋放年內可能降息訊號，但支援降息的官員減少，降息進程恐縮短。Fed 主席鮑爾強調數據依賴，9 月會議將成關鍵節點。

最後，地緣政治風險多點共振前景難料。俄烏戰爭升級、紅海問題、印巴衝突及伊朗 - 以色列對抗等熱門議題持續發酵，衝擊全球供應鏈與市場穩定。今年下半年這些風險難以根本緩解，甚至可能升級，推高原油和糧食價格，增加全球經濟不確定性。