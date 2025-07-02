美國攜澳洲、印度、日本聯手抗中！啟動Quad關鍵礦產倡議

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-02 11:20

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美國週二（1 日）宣布，與澳洲、印度及日本共同啟動一項關鍵礦產倡議，此舉旨在對抗中國在關鍵礦產領域的主導地位，並加強供應鏈多元化與經濟安全。儘管四國關係因貿易摩擦和其他分歧出現緊張，四國依然展現合作意願。

美國攜澳洲、印度、日本啟動Quad關鍵礦產倡議 。(圖：REUTERS/TPG)

根據《路透》報導，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）與日本外長岩屋毅、印度外交部長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）及澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）舉行了「四方安全對話」（Quad）。

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Quad 對中國日益增長的影響力感到擔憂，但美國總統川普推行的全球關稅政策，對各成員國的貿易都造成衝擊，為 Quad 合作帶來考驗。

在華盛頓會談結束後，各國外長表示，他們正在啟動「四方關鍵礦產倡議」，強調該倡議是「野心勃勃的夥伴關係拓展，旨在通過合作確保關鍵礦產供應鏈的安全並實現多元化，以加強經濟安全和集體韌性」。

會後，印度外交部長蘇傑生表示，此次 Quad 會議「非常富有成效」，展現成員國深化合作的決心。

盧比歐在歡迎其他外長時，也稱「四方安全對話」國家是重要的戰略夥伴，並表示現在是時候就具體問題「採取行動」了

他指出，來自 Quad 國家的 30 至 40 家公司，計劃於國務院舉行會議，討論合作事宜，包括關鍵礦產供應鏈的多元化，挑戰中國在該領域的主導地位。

此次會議也讓 Quad 重新聚焦印太區域戰略，此前川普政府因以色列與伊朗衝突等議題分散注意力。Quad 已於今年一月宣布將定期召開會議，為年內印度主辦的領導人峰會做準備。

美國國務院表示，盧比歐同時也與日本外長岩屋毅、印度外交部長蘇傑生及澳洲外交部長黃英賢各舉行雙邊會談，持續加強多邊合作。