鉅亨網編譯段智恆 2025-07-01 22:40

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《彭博》周二 (7/1) 援引知情人士消息報導，特斯拉 (TSLA-US) 正進行高層業務重組，在資深副總裁 Omead Afshar 離職後，執行長馬斯克已親自接管歐美市場銷售業務，亞太地區則由中國籍高層朱曉彤 (Tom Zhu) 負責。此舉凸顯特斯拉正面臨銷售困境與組織調整的壓力。

馬斯克親自掌歐美業務 特斯拉重組聚焦銷售困境(圖：REUTERS/TPG)

朱曉彤主導全球製造 馬斯克聚焦歐美市場

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根據了解內情人士指出，朱曉彤目前已全面負責特斯拉全球製造業務，旗下直接匯報對象包括負責加州 Fremont 工廠的 Hrushi Sagar 與德州 Gigafactory 的 Jason Shawhan。朱自 2014 年加入特斯拉以來一路晉升，成功推動上海超級工廠建設，2023 年升任汽車業務資深副總裁，後來因自動駕駛功能在中國推進受阻而返回中國，專注區域事務。

歐美銷售方面，北美業務副總裁 Troy Jones 現已向馬斯克直接匯報。馬斯克接手歐美銷售，除了反映公司對歐美市場業績惡化的重視，也展現其對營運的重新關注。他曾在 5 月卡達經濟論壇受訪時坦言，歐洲目前是特斯拉最弱勢的市場。

歐洲銷售連五降 馬斯克政治形象受質疑

根據數據，今年 5 月特斯拉在歐洲銷售量連續第五個月下滑，年減幅近三成；與此同時，歐洲整體電動車市場卻呈現擴張。英國 4 月僅掛牌 512 輛特斯拉新車，較去年同期驟減 62%，丹麥、荷蘭與瑞典跌幅更高。

外界分析，特斯拉在歐洲市占下滑，除了產品陣容老化與缺乏油電混合車款，無法有效抗衡比亞迪等中國新興車廠外，馬斯克與美國川普政府的密切關係也損及其品牌形象。馬斯克曾短暫擔任川普政府效率部門主管，近來更因批評稅改法案與川普公開翻臉，引發爭議。