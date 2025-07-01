鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-07-01 20:10

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摩根士丹利發表了名為《量子遇見 AI：摩根士丹利繪製下一個科技前沿》的報告，指出量子運算與人工智慧正深度融合，開創了科技新紀元。儘管量子運算的顯著商業化應用仍被視為一項長期投資，預計要到 2030 年代 才能實現。

《量子遇見AI》：摩根士丹利繪製下一個科技前沿(圖:shutterstock)

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報告指出，量子運算能讓 AI「思考更快」，透過引入非確定性與機率元素，提升直觀推理能力。藉由量子疊加、糾纏等特性，量子 AI 模型可顯著降低計算成本與能耗，有望解決目前大型語言模型訓練昂貴的挑戰，使 AI 更具永續性。

報告闡釋了量子科技的三大應用領域，及其對 AI 的潛在影響：

• 量子運算：不同於二進位數據，量子電腦儲存和處理量子數據。它在優化、能源效率和機器學習方面具備重要潛力，並能執行如「Shor 演算法」等用於解密數據傳輸的複雜任務。

• 量子通訊：利用量子力學獨特的屬性，開啟了傳統通訊無法實現的新範式。它能提供超安全的數據傳輸，並增強 AI 在分散式網路中處理和共享即時數據的能力。

• 量子計量學與感測：利用量子系統的物理特性，設定科學和工業的測量標準。結合 AI，增強的成像和感測技術有望在自主系統、醫療診斷和環境監測等高精度技術領域取得突破，甚至能偵測暗物質和暗能量。

分析師預計，量子運算的「有意義商業應用」將在 2029-2030 年 左右出現，而更進階的公用事業級量子運算則預計在 2030 年代初期至中期實現。值得注意的是，國家標準暨技術研究院（NIST）已將 2030 年 定為實施量子安全演算法並淘汰目前常用加密方法的關鍵期限。