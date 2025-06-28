高盛上調小米股價預期至69港元！YU7超預期成關鍵推手

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-28 20:00

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高盛最新報告指出，小米 (01810-HK) 旗下高階電動 SUV YU7 上市後銷售表現遠超預期，顯著帶動市場信心，促使高盛將小米目標股價從 65 港元上調至 69 港元，並重申「買入」評級。

高盛上調小米股價預期至69港元。(圖：Shutterstock)

據高盛分析，YU7 於 6 月 26 日發表後，首 3 分鐘內即接獲 20 萬輛訂單，1 小時內突破 28.9 萬輛，遠高於市場原預期的 15 萬輛。

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YU7 車款定價區間為 25.35 萬至 32.99 萬人民幣，鎖定特斯拉 (TSLA-US) Model Y 及理想汽車 (LI-US) L6 等競品。標準版續航達 835 公里，並搭載 800V 高壓快充與輝達 (NVDA-US) Thor 晶片，在同級市場中具有技術領先優勢。

除電動車外，小米也同步推出 AI 眼鏡，重量僅 40 克，搭載高通驍龍 AR1 Gen1 晶片與骨傳導麥克風，售價 1999 人民幣起，預計 2025 年出貨量可達 20 萬台，占中國智慧眼鏡市場約 10%，鞏固小米在智慧生態的領導地位。

高盛預期小米營收與利潤三年內高速成長

高盛預估，小米 2025 至 2027 年營收年複合成長率（CAGR）可達 29.8%，至 2027 年總營收將突破 7464 億元人民幣，電動車業務貢獻超過 35%。

息稅折舊攤銷前盈餘（EBITDA）利潤率也將由 2025 年的 11% 提升至 2027 年的 12.3%，反映電動車規模化效益逐步顯現。

根據高盛，小米北京一期工廠年產能達 35 萬輛，2025 年第二季起 SU7 每週穩定交付 6500 輛。其二期工廠也將於 2025 年第三季與 2026 年分階段投產，總產能預計突破百萬輛。

持續挑戰特斯拉 SU7 穩居高階轎車銷量冠軍

值得注意的是，高盛表示，YU7 在續航、尺寸與充電效率上全面超越特斯拉 Model Y，SU7 則於 2025 年初以來穩居中國高階轎車銷量冠軍，月均交付達 3 萬輛。小米透過「人車家」互聯戰略，進一步拓展其 AI 與智慧生活產品整合力。

高盛也指出，YU7 Max 版本配備由寧德時代與比亞迪提供的 101.7kWh 三元鋰電池，續航達 770 公里。小米自研電驅系統，本地化率高達 85%，整體成本較其他同業低 15%。

高盛提醒潛在風險 但長期競爭力不變

儘管前景看好，高盛也警告稱，若小米二期工廠擴建進度落後，可能影響 2025 年交付量表現。此外，若特斯拉 4680 電池進入量產，亦可能壓縮小米的續航優勢。

不過，為此，小米已經在規劃 2026 年於匈牙利設廠，滿足歐洲市場並降低關稅風險，並計畫於 2025 年投入逾 300 億元人民幣，強化固態電池與 AI 演算法研發。

高盛強調，小米已藉 YU7 切入高階電動車市場，並結合 AI 與智慧穿戴設備，逐步形成閉環生態系統。短期來看，電動車交車量成長驅動營收高增；長期來看，生態協同及技術自研將構成一條「護城河」。