鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-06-27 13:50

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小米 (01810-HK) 創辦人雷軍在周四 (26 日) 晚間 YU7 發布會後受訪時難掩興奮說：「拿到這麼多訂單，我的心情很激動，遠超過此前想像。」這位以「務實」著稱的企業家，在談及小米汽車首款 SUV 的預售數據時，罕見流露出感性情緒。

黃牛代搶費喊破8萬！小米YU7「配置爭議」仍爆單 陸媒：不靠性價比的內捲市場破局者

這場被雷軍稱為「應特斯拉邀請」的記者會，最後交出了遠超預期的答案。小米 YU7 以 25.35 萬元 (人民幣，下同) 起的售價正式亮相，3 分鐘內大定 (支付 5000 元定金，7 天後鎖定不可退) 數據突破 20 萬輛，1 小時大定更飆升至 28.9 萬輛。這項成績不僅刷新小米汽車的首秀紀錄，更遠超其首款車型 SU7 的表現。SU7 發布當晚，小米汽車官方微博曾宣布「4 分鐘大定破萬，7 分鐘破 2 萬」。

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雷軍說：「這次 YU7 的發布，也是應特斯拉的邀請。比不過也沒關係，特斯拉敢發戰書，我們就敢比，小米是一家不服輸的企業。」

值得注意的是，就在 YU7 發布當日，小米中國區市場部總經理王騰在社群平台感慨道：「什麼？比我們手機賣的還多。」這句話背後是小米從手機到汽車的跨界破圈，曾以「性價比」標籤席捲手機市場的小米，正用汽車產品證明其在高端消費領域的號召力。

市場熱度在終端門店直觀顯現。根據《湖北廣播電視台》官方抖音帳號「經視直播」報導，YU7 發布當晚，各地小米汽車門市燈火通明，武漢某門市甚至通宵營業。門市工作人員說：「還有很多從地級市專門趕來的顧客。」

在二手交易平台與黃牛圈中，「代搶 YU7 首批車」的服務迅速湧現，代搶費從 2000 元到 2 萬元不等。

一位黃牛向《藍鯨新聞》表示，報價差異源於配置與定金規則，「7000 元訂單裡 5000 元是小米定金，真正代搶費 2000 元，也有報價不含定金的，具體費用要看配置和顏色。」另一位黃牛則說：「這次沒有 F 碼（優先購買資格），全靠手速。」

消費者的搶購熱情，也讓小米汽車銷售人員感受到壓力。一位銷售人員說，「提車順序依鎖單順序排，如果想今年提車，開訂後 5-10 分鐘內不下單，可能要等到明年」，並指對於能搶到首批的用戶，提車週期約為 1 個月。

資本市場對這份成績單的反應更為直接。小米今 (27) 日在港股開高 8%，股價首破 60 港元大關。花旗發布研究報告指出，YU7 的訂單量遠超預期，對小米股價形成正面推動。

花旗認為，YU7 的亮眼表現為小米今年 40 萬輛電動車出貨量目標注入信心，後續產能擴張計畫將進一步提振投資者預期，下一個潛在催化劑可能是 2025 年第二季或第三季的業績指引。

YU7 的熱度已超越商業範疇，成為消費性電子與汽車產業交融的標誌性事件。從歷史數據來看，預售首日銷量超 60 萬台的 iPhone 4、小定首日超 20 萬輛的 Cyber​​truck，均未達到 YU7 的「現象級」熱度，1 小時 28.9 萬輛的大定數據，足以讓小米在全球消費電子與汽車史中留下印記。

更值得關注的是，小米在「內捲式」新能源市場中走出一條差異化路徑，不靠「性價比」標籤，反而以一款「同價位段性價比較低」的產品，實現「現象級」關注與銷售。這項策略的背後，是小米對主力消費人群的精準洞察。

從產品配置來看，YU7「性價比」確實爭議頗多。全系標配 19 吋輪轂，即使 33 萬元 Max 版本也必須加錢選配更大輪轂，27.8 萬元 Pro 版本比標準版貴 2.6 萬元，僅增加空懸和小功率電機，隔音降噪、揚聲器數量等基礎體驗，中低配與中高配差距顯著，甚至部分功能購買 Max 版本或額外配選配才能購買。

對比同價位產品，極氪、小鵬、理想、比亞迪等車型在配置豐富度上均優於 YU7，若單論性價比，YU7 或許只優於 Model Y。

但市場用腳投票的結果顯示，這些「性價比弱點」並未阻礙消費者下單。一位搶購用戶說：「想要一台轎跑風、好看、續航更長且能吸引眼球的小米車，這是目前獨一無二的選擇。」這種消費邏輯，與當年 iPhone 4、Model Y 的熱銷如出一轍。當產品足夠「吸睛」，配置與價格的權衡便不再是決定性因素。

從企業策略來看，小米的「不性價比」策略實則是商業智慧的體現。首款 SU7 熱銷已驗證品牌號召力，YU7 作為第二款車型，無需再用「低價換市場」。

分析師指出，YU7 首批訂單毛利水準很可能高於 SU7，28.9 萬輛大定中「虧錢賣」的可能性極低。

更值得玩味的是輿論的「反差」，儘管「安全質疑」「智駕爭議」「外觀抄襲」等聲音從未停歇，但銷量依舊暢旺。這種現象在消費性電子領域早有先例，泡泡瑪特的潮玩、奧特曼卡牌的熱銷，均伴隨著大量爭議，卻不妨礙其成為現象級商品。正如一位產業觀察人士所言：「不同的人對消費認知存在巨大參差，理解主力人群的喜好，比糾結性價比來得更重要。」

從手機到汽車，小米正在用行動詮釋「成功企業」的新典範，像蘋果、特斯拉、索尼一樣，用獨特的產品力定義使用者需求，而非用參數與價格迎合市場。