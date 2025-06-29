中美達成協議卻仍藏殺機？中國警告美國勿背後操作「二級關稅」

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-29 11:50

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儘管中國商務部已證實，中美雙方達成初步協議，美國同意取消部分對華貿易限制，中方也承諾依法加速對稀土出口的審批流程，但中國仍對美國近期與多國洽談的關稅條款表示嚴重關切，並對其中可能損害中國利益的「二級關稅」條款感到不滿。

中國警告美國勿背後操作「二級關稅」。(圖：Shutterstock)

週六（6 月 28 日）晚間，中國商務部就發布記者問答，明確指出「中方堅決反對任何一方以犧牲中方利益為代價達成交易，換取所謂關稅減免」。並強調，若發現相關行為，將「堅決予以反制，維護中國正當權益」。

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專家指出，雖然美方與中國達成協議的消息對外界是一種善意，但美國正試圖以此為籌碼，加速與其他國家的貿易協議進程。然而，美方在這些雙邊協議中，往往夾帶對中國不利的條款，試圖削弱中國在全球產業鏈的影響力。

中國高度警惕 美國「二級關稅」策略浮上檯面

這類針對第三國的懲罰性關稅策略，被稱為「二級關稅」（Secondary Tariffs），類似金融制裁手段。若第三國與中國維持特定貿易往來，美國將透過額外關稅進行施壓，以迫使其配合對中脫鉤政策。

例如在與加拿大、墨西哥的貿易談判中，美方可能要求兩國降低對中國供應鏈的依賴，特別是在稀土與關鍵礦產領域，進一步推動與中國「脫鉤」。同時施壓加拿大配合美國限制對中國的高科技設備出口。

在與歐盟的談判中，美方則可能施壓荷蘭停止出口 DUV 設備給中國，並要求德國限制對中國輸出關鍵化工技術。

與日本、韓國的協議談判也可能納入對中國科技限制內容，美方要求日韓企業減少向中國供應晶片製造設備，並施壓兩國加入由美主導的「Chip 4」晶片聯盟，阻止高純度氟化氫等晶片原材料流向中國。

據報，美方也計劃與印度達成協議，條件之一為限制中國電信設備（如華為與中興）參與印度 5G 建設，以換取美國技術合作支援。

此外，在與越南的協議中，美國則可能要求越南修改海關規則，防堵中國商品經越南中轉出口至美國的「洗產地」行為，否則將提高對越南商品的進口關稅。

整體而言，中美之間的關稅協議只是冰山一角。實際上，美國正透過全球供應鏈重組，拉攏盟友以圍堵中國。中方對此保持高度審慎，對外發布訊息相對克制，以避免給予過度樂觀預期。

中國央視重播遼寧艦對峙事件 或對美方「二級關稅」示警

值得注意的是，同日晚間，中國央視罕見重播 2022 年遼寧艦被兩個美國雙航母編隊包夾的對峙畫面。畫面中中國殲 - 15 戰機最終掛彈升空，成功驅離美國軍機。央視的報導甚至還指出：「與敵鬥爭，必須寸土不丟！寸海不讓！」

分析認為，此舉可能藉由軍事畫面釋放政治訊號，針對近期美國主導的「二級關稅」行動進行反擊。