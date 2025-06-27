寧德時代5分鐘換電技術進軍歐洲 特斯拉充電網遇勁敵？

鉅亨網編譯王貞懿 2025-06-27 23:10

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寧德時代今年5月完成52億美元IPO，成為2025年迄今全球最大首次公開發行案。(圖:Shutterstock)

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儘管對電動車產業影響巨大，寧德時代直到今年 5 月在香港 IPO 後，才受到更廣泛的關注。當時，它共募集了 410 億港元 (約合 52 億美元)，是 2025 年迄今全球最大規模 IPO 案。

三國佈局搶攻歐洲

投資諮詢公司 Automobility 創辦人 Bill Russo 表示，寧德時代的擴張計畫旨在維持全球領導地位，因為中國國內市場成長動能有限且競爭加劇。「寧德時代的先行者優勢有助鎖定長期合約，在歐洲的定價能力更強，對比中國能支撐更高利潤率。」

《CNBC》分析，寧德時代的全球投資反映中國電動車企業，包括汽車巨頭比亞迪在內，因國內市場激烈競爭和價格戰而轉向歐洲的趨勢。不過，歐盟去年對中國製電動車實施懲罰性關稅，為其擴張增添了挑戰。

換電技術進軍歐洲

寧德時代近期表示，計畫將換電和回收技術推廣至歐洲，此舉可能對區域市場產生重大影響。

現代換電技術雖然在中國流行，但在歐洲尚未起飛。中國電動車製造商蔚來汽車是例外，該公司已在德國、荷蘭、挪威、瑞典和丹麥引進 60 座換電站。

Stellantis 最近也與美國 Ample 合作，在西班牙馬德里為 100 輛 Fiat 500 電動車車隊整合換電技術。

所謂的換電站就好比去自動洗車，駕駛只需將電動車停在平台上，系統就會自動從車底取出沒電的電池，換上充飽電的新電池，整個過程只要 5 分鐘。

換電技術倡導者認為，此技術解決快速充電和長期性能等問題，這是電動車廣泛普及的主要障礙。

分析師表示，換電的另一個關鍵優勢是讓車廠保持電池所有權，消費者購車時不需負擔昂貴的電池成本（約佔整車 3~4 成），改採租賃方式使用，大幅降低車輛初始價格，而車廠則可透過電池租金和換電服務費創造穩定收入流。不過，缺點是初期基礎設施成本高昂，以及車廠間缺乏標準化。

產業標準化成關鍵

諮詢公司 Fastmarkets 電池原材料分析師 Connor Watts 表示，寧德時代與多家中國車廠建立夥伴關係，並享有極佳的市場領先地位，有能力讓客戶群採用統一的產品標準。

不過，交通環保組織 Transport & Environment 資深總監 Julia Poliscanova 則指出，主要車廠必須同意標準化電池設計，換電技術才能在歐洲大規模運作。她認為：「換電是充電領域的加分項，但不是解決問題的萬靈丹。」