鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-06-27 22:10

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綜合外媒報導，美國聯準會 (Fed) 明尼阿波利斯分行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 周五 (27 日) 表示，他仍預期 Fed 在今年內降息兩次，首度可能在 9 月，但也強調若通膨再度停滯甚至回升，將不排除暫停降息，並根據數據調整政策節奏。

Fed卡什卡里維持年內降息兩次預期 強調觀察通膨延後效應(圖：REUTERS/TPG)

關稅效應或延後顯現 須保持政策彈性

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卡什卡里在一篇公開聲明中指出，儘管近期數據顯示通膨續朝 2% 目標進展，目前關稅上升對物價、經濟活動與就業市場的影響仍然有限，但他擔憂，亞洲貨品因船運周期，關稅推升的價格效應可能稍晚才會顯現。

他直言：「如果我們 9 月降息後，關稅效應才陸續浮現，我認為我們不應該維持預設的寬鬆節奏，而是應根據數據做出調整。」

卡什卡里指出，企業在面臨成本上升時，儘管短期內可能因擔心失去顧客而選擇吸收關稅，但若無新的貿易協議降低進口稅，最終仍會轉嫁成本，屆時恐將對通膨造成壓力。

仍看好經濟溫和降溫 支持 9 月起啟動寬鬆周期

卡什卡里維持去年 12 月對 2025 年利率展望不變，當時即預期全年只會降息兩次。他指出，儘管當前不確定因素增加，但實體經濟依然展現韌性，且就業市場僅溫和降溫。

卡什卡里說：「我們應更加重視實際通膨與經濟數據，並避免提前承諾任何寬鬆政策路徑，特別是在關稅效應可能延後發酵的情況下。」

Fed 上周維持聯邦資金利率區間在 4.25% 至 4.5% 不變。卡什卡里此番言論出爐前，包括 Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 與鮑曼 (Michelle Bowman) 等人也釋出鴿派訊號，認為若通膨持續受控，可於 7 月會議考慮啟動降息。不過，多數官員仍主張觀察更多數據再做決定。