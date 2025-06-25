鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-06-25 21:30

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綜合外媒周三 (25 日) 報導，面對俄羅斯威脅升高與美國對盟國負擔不均的長期不滿，北大西洋公約組織 (NATO)32 國成員國於本周高峰會上達成歷史性協議，同意至 2035 年前將國防與安全支出提升至國內生產毛額(GDP) 的 5%，顯著高於 2014 年設定的 2% 目標。此舉被視為北約 10 多年來最關鍵的防衛轉捩點，也被解讀為回應美國總統川普對歐洲盟國「出力太少」的批評。

北約軍費新門檻上看GDP5% 盟國面臨重大挑戰(圖：REUTERS/TPG)

5% 新目標細節曝光 各國須提交年度達標路徑

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根據北約聯合聲明，新的 5% 軍費門檻中，至少 3.5% 將用於核心國防開支，其餘 1.5% 則可投入與國防安全相關的關鍵基礎建設、資安與民防韌性等範疇。各成員國必須每年提交達成此目標的「可信、循序漸進計畫」，並預計於 2029 年檢討整體執行情況。

北約秘書長呂特 (Mark Rutte) 表示，這項協議象徵北約在集體防禦上的「量子飛躍」，不僅將提升安全性，也有助創造更多就業機會。他強調：「今天是增強北約戰力的第一步，未來我們還必須創新並迅速行動。」

儘管如此，部分成員國如西班牙對新標準仍有疑慮，擔心將加劇公共財政壓力。截至目前，仍有多個北約國家尚未達到舊有的 2% 軍費門檻。

川普參與峰會 展現對北約「友誼與承諾」

峰會期間，外界對美國總統川普是否持續承諾北約集體防衛 (第五條款) 產生疑慮，他本人先前曾模糊表示「第五條款有多種解釋」，引發各界關注。然而在週三與盟國領袖歷時 2.5 小時的閉門會議後，川普公開表示「我支持它(第五條款)，這就是我來這裡的原因」。

呂特回應指出，他相信川普對北約「完全投入」，並表示：「我們一致認知，面對當前威脅，我們必須加強腳步，確保安全。」

此外，美國也未明確重申烏克蘭未來將加入北約，與去年的聲明不同。這反映出川普政府對持續軍援基輔的保留態度。不過北約仍強調會持續支持烏克蘭，並將對其軍援支出納入成員國軍費核算。

回應俄羅斯與恐攻威脅 北約強調集體防衛決心

此次聲明重申北約對第五條款的「鐵一般承諾」，即任一成員國遭攻擊即視為全體受害。聲明指出，俄羅斯對歐洲 - 大西洋安全構成長期威脅，而恐怖主義亦為持續性風險。北約成員國在此背景下必須加速強化自身防衛能力，並以更公平方式分攤集體安全責任。

德國總理梅爾茨 (Friedrich Merz) 在會中表示，這場峰會的重點是「以行動證明我們說到做到」，並強調對俄國總統普丁傳達的訊息是：「不要挑釁北約」。