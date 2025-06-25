特斯拉歐盟銷量連五個月下跌！歐洲電動車市回溫仍未助提振業績

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-25 15:10

‌



特斯拉歐盟銷量連五個月下跌。(圖：Shutterstock)

根據《華爾街日報》（WSJ）報導，歐洲汽車製造商協會（ACEA）數據顯示，5 月特斯拉在歐盟的新車註冊量驟降 40.5%，僅為 8,729 輛。若將英國、冰島、列支敦士登、挪威與瑞士納入計算，總體銷量也下滑近 28%，至 13,863 輛。

‌



這已是特斯拉在歐盟市場連續第五個月出現銷量下滑。今年 4 月，特斯拉在歐盟的新車註冊量暴跌近 53%，3 月暴跌 36%，2 月暴跌 47%，1 月暴跌 50%。特斯拉上一次出現成長是在 2024 年 12 月，當時年增 5.9%

令人矚目的是，特斯拉的表現與歐盟整體電動車市場的成長形成對比。歐洲純電動車在 5 月年增 25%，光在德國就成長了近 45%，而混合動力與插電式混合動力車也分別成長 16% 與 47%。

特斯拉與多家西方電動車品牌一樣，正遭遇中國車廠在歐洲的激烈競爭，如上汽集團等品牌市佔快速上升。同時，馬斯克與美國總統川普關係密切，也在部分歐洲消費者中引發反感，進一步損及品牌形象。

面對外界質疑分心於政治事務，馬斯克上月透過 X 平台強調已「全神貫注」重返公司營運核心，盼藉此穩定投資人信心，重拾市場動能。

該公司上週末在德州奧斯汀推出了期待已久的自動駕駛計程車服務，試圖在自動駕駛叫車市場與 Waymo 等公司競爭。馬斯克表示，公司最初將有多達 20 輛特斯拉 Model Y 在公共道路上試駕，之後將進一步擴大服務範圍。

根據 ACEA 數據，歐盟 5 月乘用車總註冊量達 92.6 萬輛，年增 1.6%。德國市場增長 1.2%，法國則大幅衰退 12%，義大利微跌 0.1%。