特斯拉Robotaxi上路一天就出事！美國NHTSA已介入調查

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-24 10:20

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特斯拉 (TSLA-US) 在美國德州奧斯汀推出自動駕駛計程車（Robotaxi）服務僅一天，便因違反交通規則，引來美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）關注。該機構已主動聯繫特斯拉，針對 Robotaxi 可能違反交通法規的情況展開初步調查。

特斯拉Robotaxi上路一天就出事。（圖：特斯拉）

根據《彭博》與《TechCrunch》報導，多段上傳至社群平台的影片顯示，特斯拉 Robotaxi 在南奧斯汀超速行駛，甚至一度偏離車道駛入對向車道。NHTSA 已依據《國家交通與機動車輛安全法》與風險評估程序啟動調查程序，強調將依法維護公眾道路安全。

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特斯拉自週日（22 日）起開始向受邀顧客提供付費 Robotaxi 服務，標誌著其自動駕駛技術的首次實地測試。雖然規模有限，但這項行動對 FSD（Full Self-Driving）系統的發展具有里程碑意義。

與一般版本不同，此次 Robotaxi 搭載的是未對外公開細節的「無人監督版 FSD」。雖然每輛車均配有一名前排安全監督員，但駕駛行為仍遭質疑，引發外界對其自動駕駛安全性的擔憂。

特斯拉專書《Ludicrous: The Unvarnished Story of Tesla Motors》（荒謬：特斯拉的真實故事）作者尼德邁爾（Ed Niedermeyer）現場觀察並拍攝到，Robotaxi 在接近路邊停放的警車時，兩度突然急剎，影片隨後也流出至 YouTube，引發熱議。