鉅亨網編輯林羿君 2025-06-25 12:58

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美國商務部 24 日發布最新數據顯示，第 1 季外國對美國直接投資（FDI）大幅下降至 528 億美元，較去年第 4 季修正後的 799 億美元暴減 34%，並創下 2022 年第 4 季以來的最低水平。

關稅不確定效應顯現 首季外國對美直接投資大減34%。(圖:shutterstock)

分析指出，川普政府主導的關稅政策引發高度商業不確定性，已成為外資不敢投資地的重要因素。

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不過，也有分析認為，這種下降可能是暫時的。一些新製造業投資項目的啟動預計將為未來的數據帶來正面的影響。例如，新日鐵以 149 億美元收購美國鋼鐵的交易上週完成，這將在第二季資金流入中反映出來。

隨著美國企業在川普高關稅生效前提前進口，第一季外國直接投資流入減少，推動美國經常帳赤字擴大至 4,502 億美元的歷史新高。

美國商務部經的數據也顯示，去年第四季修正後的經常帳赤字為 3,120 億美元，高於先前公佈的 3,039 億美元。

經常帳資料衡量的是商品、服務和投資流入和流出淨額。傳統上，美國持續的巨額貿易逆差會被流入美國金融資產的投資和外國直接投資所部分抵銷。

川普認為，加徵關稅將倒逼那些希望避免關稅的公司將製造業帶回美國。

然而，經濟學家警告，川普關稅的極端不確定性可能會使企業的投資決策癱瘓，並減緩經濟成長。

凱投宏觀首席北美經濟學家 Paul Ashworth 表示，不確定性可能會影響一些投資決策。不過他也提醒，季度外國直接投資本身就具有波動性，受併購和大型項目等特定交易的驅動。