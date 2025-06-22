特斯拉已投資440億美元！持續「燒錢」被警告現金流恐出問題

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-22 10:00

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特斯拉 (TSLA-US) 週六（21 日）透過官方社群平台宣布，截至 2025 年年初，公司已投入約 440 億美元作為資本支出。僅 2024 會計年度的支出就達 100 億美元，而 2025 年度預計將再投入約 80 億美元，引發投資者對特斯拉資金動向的高度關注。

特斯拉持續「燒錢」被警告現金流恐出問題。(圖：Shutterstock)

儘管特斯拉持續投入人工智慧（AI）與自動駕駛等高科技領域，其年度資本支出預期卻呈現下滑趨勢，並帶來現金流隱憂。

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富國銀行就發布報告指出，特斯拉正面臨基本面惡化問題，自由現金流恐將自 2018 年以來首次轉為負值。該行重申對特斯拉股票的「賣出」評級，並設定目標價為 120 美元。

富國銀行分析師蘭根（Colin Langan）指出，特斯拉第二季汽車交付量預估為 34.3 萬輛，與第一季持平，低於市場共識預期 17%。交付疲弱恐將進一步拖累特斯拉的利潤表現。

富國銀行於報告中提到，特斯拉過去透過銷售零排放汽車信用額度創造收入，如今該部分收入恐因市場變化而下滑，進一步壓縮公司獲利空間。

若特斯拉資本支出持續維持在 110 億美元，營運資金壓力將使 2025 年自由現金流轉為負值，這將是特斯拉七年來首次出現此情況。

特斯拉聚焦 AI 與自駕技術投資

目前特斯拉主要資金支出方向包括墨西哥工廠建設、Cybertruck 產線改造，以及 AI 技術研發。原定 6 月 22 日在德州奧斯汀展開 Robotaxi 試營運計畫，也因當地議員干預，可能延後至 9 月啟動。

在 2025 年 3 月的員工大會中，執行長馬斯克透露，2024 年特斯拉於 AI 領域的投資高達 100 億美元，近半數為內部資金。目前特斯拉全車系已搭載 AI 4 平台，未來將陸續推出 AI 5、AI 6 與 AI 7 系統。

馬斯克進一步指出，特斯拉的 Cortex 訓練中心目前已部署超過 5 萬塊 GPU，並將在短期內突破 10 萬塊，進入全球前五大算力中心之列。