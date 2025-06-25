鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-06-25 17:15

‌



全球最大加密貨幣比特幣周三 (25 日) 價格上漲，延續周二 (24 日) 晚間漲勢，因交易員對美國斡旋的以色列和伊朗之間停火協議保持謹慎樂觀，且該協議似乎正在維持，這一情況也支撐市場對風險資產的需求。

以伊停火提振市場情緒！比特幣今續揚 木頭姐再唱多：下一段激動人心的旅程即將開始（圖：Shutterstock）

美國總統川普在美東時間周一 (23 日) 晚間宣布以色列和伊朗之間的停火協議，該協議似乎在周三凌晨得以維持。儘管川普周二指責以伊兩國違反停火協議，但德黑蘭和耶路撒冷似乎在周三停止了對彼此的空襲。

‌



ING 分析師 Francesco Pesole 出具研究報告指出，市場將在未來幾天評估該停火協議的穩定性，但「顯然傾向於進行基於樂觀預期的交易。

根據倫敦證交所集團 (LSEG) 數據，截至台灣時間周三下午 5 點 14 分，比特幣上漲 0.716% 至 10 萬 6875 美元，創逾一個月新高。

與此同時，有「女股神」之稱的方舟投資管理公司創辦人伍德周二 (24 日) 再次喊多比特幣，並表示機構投資人對比特幣的興趣日益濃厚，這將預示著比特幣成長之旅的「下一個激動人心的階段」。

伍德是對億萬富翁避險基金經理人 Philippe Laffont 對比特幣的看法做出回應。

Laffont 是專注於科技股的避險基金 Coatue Management 創辦人，他在最近的一次會議上表示，散戶比法人更早了解比特幣的價值。「感覺有時機構投資人是錯的，散戶是對的。我認為我們不能再忽視它了。」

「

伍德指出，早在 2015 年，方舟投資就向自家客戶提供了加密貨幣的部位，當時比特幣價格僅 250 美元。「多虧了散戶，比特幣已經升值 400 倍。現在，各機構都在關注這一新的資產類別，這趟旅程的下一段激動人心的旅程即將開始。」