鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-06-24 19:40

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全球股市周二 (24 日) 溫和上漲，投資者正消化美國總統川普宣布的伊朗與以色列停火時間表，以及市場對其政策制定日益增長的疲勞跡象。

衝突或停火？市場參與者似乎愈來愈無所謂了(圖:shutterstock)

數據顯示，截至周二下午，追蹤 23 個發達市場千餘家大中型股公司的 MSCI 世界指數僅上揚 0.24%，美國股指期貨也小幅走高。儘管亞洲股市略有上漲，但更廣泛的投資者情緒仍相對平淡，反映市場可能正對美國的政策制定漸趨麻木。

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Atlas Funds Management 投資長 Hugh Dive 指出，市場表現平淡主要有兩大原因。其一，市場因素正對川普的政策變化感到厭倦，此情況已持續一段時間。

Dive 提及，自四月關稅政策變化引發劇烈波動後，後續每一次政策調整所引發的市場波動都愈來愈小。川普總是先威脅高額關稅和動搖市場的政策，但在市場急劇拋售後又放寬或推遲這些政策的模式，甚至催生了「川普總是臨陣退縮 (TACO)」的說法。其二，伊朗對美國打擊其核設施的回應顯得克制，例如周一對位於卡達的美國空軍基地發動的飛彈襲擊，據報未造成人員傷亡。

一些人也認為，中東局勢的降級已在預料之中。Eastspring Investments 投資長 Vis Nayar 表示，市場迅速將焦點集中在伊朗思考其回應方式的可能性上，並認為局勢降級似乎是可能發生的事件。

Wedbush Securities 常務董事 Dan Ives 指出，此次報導的停火是華爾街所能期望的「最利好的結果」，他相信美國市場在周二開盤後應該會上漲。Ives 補充稱，儘管有人會質疑停火能否持久，但現實是伊朗的選擇有限，談判現在將接管一切，這對股市是積極的。

在避險資產方面，通常在和平時期會遭到更多拋售的避險資產出現了輕微賣壓。現貨黃金價格下跌 1.05% 至每盎司 3333 美元，但仍維持在歷史高點不遠。