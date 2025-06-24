中東開打他們遭殃！空域突關閉 澳航巴黎班機飛15小時竟回原點

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-06-24 16:15

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受到伊朗的飛彈攻擊導致中東大片空域關閉的影響，一架原定飛往巴黎的澳洲航空（Qantas Airways Ltd.）班機，在空中飛行超過 15 小時後，卻發現自己回到了原點澳洲。

中東開打他們遭殃！空域突關閉 澳航巴黎班機飛15小時竟回到原點。(圖:shutterstock)

這架波音 787 客機於當地時間週一晚間 7 時 35 分從珀斯起飛，原定執行長達 17 小時的飛往巴黎的航程。然而，當它飛抵印度空域的西南邊緣時，航空公司接獲導彈襲擊的消息，被迫折返。該班機於週二 (24 日) 上午 11 時左右安全降落在西澳首府珀斯。

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澳洲航空在一份聲明中表示，另一架從珀斯飛往倫敦希斯洛機場的澳洲航空航班也受到影響，已改道新加坡。

兩架航班上的乘客都將獲得過夜住宿安排。此次轉向也將影響從倫敦和巴黎返回的航班，澳洲航空表示正在為受影響的乘客制定替代方案。

該航空公司表示，將繼續監測空域可用性，並根據天氣和安全局勢，為飛往歐洲的航班採用多條飛行路線。