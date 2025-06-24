國際清算銀行：穩定幣無法通過貨幣三大測試

鉅亨網編譯王貞懿 2025-06-24 21:30

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據《金融時報》周二 (24 日) 報導，全球主要央行對穩定幣提出嚴厲批評，稱其在作為廣泛使用貨幣的關鍵要求上「表現糟糕」，這與美國總統川普將穩定幣打造為主流金融支柱的推動政策形成鮮明對比。

國際清算銀行認為穩定幣無法通過單一性、彈性和誠信三重測試。(圖:Shutterstock)

國際清算銀行 (BIS) 表示，穩定幣無法通過任何貨幣的三大主要測試，因為它們缺乏央行支持、對非法使用缺乏足夠防護措施，也沒有產生放款所需的資金靈活性。

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違法活動溫床

BIS 貨幣經濟部門主管 Hyun Song Shin 告訴記者，穩定幣存在投資人快速提取的風險。「若穩定幣領域出現大量贖回，後果會是什麼？」他問道。

目前市面上約有 2500 億美元的穩定幣在流通，主要由 Tether 的泰達幣和 Circle 的 USDC 等美元基礎代幣主導。美國和英國政府正因應使用量增長，引入監管框架。

缺乏央行支持

BIS 發現，穩定幣在貨幣結算功能上「表現不佳」，因為缺乏央行支持，而央行在危機中扮演最後貸款人角色。

報告稱：「穩定幣經常以不同匯率交易，破壞單一性原則。它們也無法履行銀行發行貨幣的『無條件接受』原則。」由於需要始終有等值資產支撐，穩定幣也缺乏允許銀行透過放貸創造額外貨幣的「彈性」。

央行數位貨幣方案

BIS 認為，更好的做法是建立央行和商業銀行代幣化存款的集中式資料庫，加速跨境支付並降低成本。它目前正與七大央行和 43 家商業機構試行「Agorá 計畫」。