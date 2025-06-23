鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-06-23 17:30

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隨著美國介入伊朗與以色列之間的衝突，全球石油市場正邁入一個新的不確定階段，專家警告，油價恐將上看每桶 100 美元。

地緣政治衝突下的石油市場震盪：100美元油價會發生嗎？(圖:shutterstock)

在美國打擊伊朗核設施之後，投資者正密切關注德黑蘭的反應，而伊朗外長已表態保留「所有選項」以捍衛國家主權。亞洲早盤盤中，油價期貨上漲逾 2%，美國 WTI 原油漲至每桶 75.22 美元，國際基準布蘭特原油則漲至 78.53 美元。

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MST Marquee 資深能源分析師 Saul Kavonic 指出，市場在未來幾周內面臨前所未有的供應中斷風險，其嚴重程度恐超越 2022 年烏克蘭戰爭後的油價震盪。

儘管美國空襲後的市場反應相較以色列對伊朗空襲時較不激烈，但業內觀察家認為，最新情勢預示著石油市場進入新的波動時期，尤其是在等待伊朗潛在的反制措施之際。衡量原油價格 30 天波動預期的 CBOE 原油波動率指數，已升至 2022 年 3 月俄羅斯入侵烏克蘭後不久的水準。

Lipow Associates 的 Andy Lipow 強調，本次情勢因一周多以來的飛彈襲擊以及美國的直接介入，而「感覺不同」。

加劇市場緊張的因素之一是伊朗議會批准關閉荷姆茲海峽的威脅。這條連接波斯灣與阿拉伯海的海峽是全球石油貿易的關鍵動脈，每天約有 2000 萬桶石油和石油產品通過，占全球石油運輸量的近五分之一。

Kavonic 表示，若伊朗確實關閉荷姆茲海峽，西方勢力可能會「直接介入」以重新開放它，若關閉持續數周以上，油價恐逼近每桶 100 美元，並重新測試 2022 年的高點。

他進一步警告，即便只是對航運造成「一定程度的騷擾」，而非完全關閉，也可能導致油價嚴重飆升。Rapidan Energy Group 總裁 Bob McNally 持相同觀點，認為如果伊朗決定攻擊波斯灣能源生產或運輸，它有能力中斷石油和液化天然氣的運輸，導致價格急劇上漲。他預計，長期關閉或破壞關鍵波斯灣能源基礎設施，可能將原油價格推高至 100 美元以上。

然而，荷姆茲海峽的封鎖威脅在過去也曾出現過，例如 2018 年美國退出核協議並恢復制裁後，以及 2011 年和 2012 年因伊朗核活動面臨更多制裁時。

儘管如此，有專家普遍認為物理上幾乎不可能完全封鎖該海峽，過去的威脅多半是言辭上的恫嚇。Vanda Insights 創辦人兼執行長 Vandana Hari 表示：「因此情況有點複雜，我認為交易者將傾向於謹慎行事，除非有更多確鑿證據，否則不會恐慌」。