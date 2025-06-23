聯合國緊急召開安理會！中俄伊齊轟美國空襲、伊朗嗆聲保留報復權利

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-23 14:30

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在美國對伊朗三處核設施發動空襲後，中東局勢急遽升溫，聯合國安理會緊急召開會議，各國代表輪番發言。

聯合國緊急召開安理會。(圖：Shutterstock)

中國、俄羅斯、伊朗等國強烈譴責美方違反國際法，呼籲立即停火；美國則堅稱行動屬於正當防衛；而英、法則重申外交對話是唯一出路。這場激辯突顯國際社會對伊朗核危機與美國軍事行動的立場分歧，也讓原本緊繃的中東情勢雪上加霜。

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聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）警告，此舉正使中東陷入報復惡性循環，對全球和平構成直接威脅。

他呼籲各方立即展開外交談判，重啟伊朗核協議對話，並強調《聯合國憲章》和《核不擴散條約》是國際秩序的基石，稱「我們絕不可以放棄和平。」

在會上，國際原子能總署總幹事格羅西（Rafael Grossi）也警告，全球核不擴散體係正面臨崩潰邊緣。

格羅西呼籲各方重返談判桌，並允許原子能機構核查人員返回伊朗核設施，查清包括 400 公斤豐度達 60% 的高濃縮鈾在內的庫存情況。他指出，任何協議、任何安排都必須以查明現場實際情況為前提，而這只能透過原子能機構核查實現。

然而，他也重申，武力攻擊核設施絕不可接受，將帶來嚴重後果。他再次呼籲各方保持最大限度克制。

中國代表：美國行動違反國際法，應由國際社會主持正義

中國常駐聯合國代表傅聰。（圖：聯合國）

中國常駐聯合國代表傅聰強烈譴責美國空襲伊朗，表示這些核設施受國際原子能機構監督，美方行動嚴重違反《聯合國憲章》與國際法。

中方主張，各方應重返對話桌。傅聰指出，安理會作為維護國際和平與安全的主體，不能在危機中袖手旁觀。他透露，俄羅斯、中國、巴基斯坦已經提出一項安理會決議草案，呼籲立即無條件停火、保護平民、遵守國際法、進行對話談判。

英國代表：未參與空襲，支持外交途徑解決伊朗核問題

英國常駐聯合國代表吳百納。（圖：聯合國）

英國常駐聯合國代表吳百納（Barbara Woodward）表示，英國未參與美國與以色列對伊朗的軍事行動，並強調單靠武力無法持久解決伊朗核問題。

她強調英方支持國際原子能機構的專業與中立性，並認為伊朗應全面配合核查行動，否則將加劇局勢。

她強調，現在是緩和緊張局勢、重返外交談判的時候。伊朗選擇這條路非常重要。

法國代表：伊朗核危機唯一出路是外交協議

法國代表邦納豐。（圖：聯合國）

法國代表邦納豐（Jerome Bonnafont）重申，外交途徑是解決伊朗核危機的唯一選項。他表示，法國已與英國、德國及歐盟官員與伊朗展開新一輪協商，並呼籲伊朗遵守《核不擴散條約》與《伊朗核協議》。

他強調：「我們必須重啟談判，以達成強而有力、可核查且持久的協議」。他認為，只有這樣做，才能讓國際原子能總署確認伊朗核計畫完全用於和平目的，「而當前情況顯然並非如此」。

美國代表：空襲伊朗核設施為正當自衛，防止核威脅擴大

美國代理常駐聯合國代表謝伊。（圖：聯合國）

美國代理常駐聯合國代表謝伊（Dorothy Shea）則為空襲行動辯護，稱此舉旨在摧毀伊朗核濃縮能力，是行使集體自衛權。

她批評伊朗數十年來威脅區域與全球安全，支持恐怖組織，並強調美方將對任何伊朗行動進行毀滅性回擊。

謝伊呼籲安理會向伊朗施壓，並表示，伊朗任何直接或間接攻擊美方目標，都將遭到毀滅性回擊。

謝伊稱，原子能機構最新報告清楚表明，伊朗正在持續加快其核子活動，且無可信的民用用途解釋。她呼籲安理會向伊朗施壓，停止核子計畫、結束針對美國和以色列的敵意行為，並以誠意重返談判桌。

她最後強調，安理會必須「履行維護和平與安全的職責」，敦促伊朗改弦更張，為本國人民及地區帶來穩定與繁榮。

俄羅斯代表：美國無國際授權，恐重演伊拉克戰爭錯誤

俄羅斯代表涅班濟亞。（圖：聯合國）

俄羅斯代表涅班濟亞（Vassily Nebenzia）指出，美國空襲伊朗核設施未經授權，構成違法行為。

他批評美方利用「防止核擴散」為藉口干預主權國家，與 2003 年入侵伊拉克情況如出一轍。他也批評西方對以色列未加入《核不擴散條約》視而不見，反而攻擊接受核查的伊朗，反映國際體系雙重標準。

他指出， 若局勢持續升級，中東將被推向大規模衝突的邊緣，全球安全體係也將面臨不可預測的後果。世界可能處於核災的門檻。他表示，俄方呼籲美國和以色列立即停止侵略，所有相關方保持克制，回歸外交談判軌道。

伊朗代表：保留行使自衛權，要求安理會追究美以責任

伊朗常駐代表伊拉瓦尼。（圖：聯合國）

伊朗常駐代表伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）強烈譴責美以空襲核設施，形容此舉是嚴重違反國際法的暴行，並保留依《聯合國憲章》第 51 條採取一切自衛手段的權利。

伊拉瓦尼強調伊朗核計畫具有和平性，西方卻蓄意醜化、挑起衝突，應對傷亡與破壞負全責。他稱：「美、英、法、以色列，以及原子能總署總幹事必須對伊朗無辜平民的傷亡和基礎設施的破壞負起全部責任。」

伊朗要求安理會根據《憲章》第七章，追究美以責任，並將以色列核設施置於國際監管，否則安理會沉默將成歷史恥辱。

以色列代表：美國行動是正義回應，阻止伊朗核武發展

以色列代表達農。（圖：聯合國）

以色列代表達農（Danny Danon）表示，美國對伊朗核設施的打擊是阻止「自由世界最大生存威脅」的正義行動。

他批評伊朗利用談判掩飾核武計畫，強調國際社會必須聯合防止伊朗獲得核武。他指出，伊朗在區域與全球構成實質威脅，國際社會應團結遏止其野心。

達農也稱，伊朗簽署協議卻無意遵守，但作出承諾卻從不兌現。他繼續說道：「該政權的目標從來不是和平利用核能，而是死亡與毀滅。其核計劃不是外交謎題，而是一把對準國際體繫心臟和世界穩定的上膛之槍。」