鉅亨網編輯林羿君 2025-06-23 09:35

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受週末中東局勢升級影響，本週一市場開盤即見劇烈反應。現貨黃金價格高開 24 美元，一度觸及 3398 美元 / 盎司的高點，凸顯其避險資產的地位。同時，西德州中質原油（WTI）價格跳漲 3.7%，反映出市場對中東地區原油供應穩定性的擔憂。相比之下，納斯達克期貨下跌 0.9%，顯示出風險資產的短期承壓。

油金開盤跳漲 市場消化中東危機緊盯「一事件」。(圖:shutterstock)

儘管如此，自以色列本月稍早首次攻擊伊朗以來，市場整體反應相對平靜。標普 500 指數即使在過去兩週下跌後，也僅比 2 月份的歷史高點低約 3%。彭博美元指數自 6 月 13 日以色列襲擊伊朗以來，僅微幅上漲不到 1%。這種相對克制的反應，主要由於投資者初期普遍預期衝突將保持局部性，不會對全球經濟產生更廣泛的連鎖反應。

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荷姆茲海峽：牽動市場神經的關鍵

然而，市場觀察家警告，若伊朗對最新事態採取進一步回應，例如封鎖荷姆茲海峽——全球石油和天然氣運輸的關鍵咽喉，或襲擊該地區的美軍，市場波動性將會顯著加大。Pictet 資產管理公司高級投資經理 Evgenia Molotova 強調：「這完全取決於衝突的發展，而事情似乎每時每刻都在發生變化。只有荷姆茲海峽被封鎖，他們才會認真對待，因為這將影響石油運輸。」

伊朗已誓言讓製造轟炸行為的人承擔「永恆的後果」，並保留捍衛主權的所有選擇。與此同時，以色列也恢復了對德黑蘭及伊朗西部軍事基地的攻擊。新加坡盛寶市場首席投資策略師 Charu Chanana 認為，這標誌著市場的一個轉折點，引發了美國資產是否仍能獲得避險溢價的疑問。

石油：衝突若迅速解決 可能會落至 60 美元

摩根士丹利的石油分析師指出，若衝突能迅速解決，油價可能回落至每桶 60 美元。但若緊張局勢持續，油價恐將維持在當前區間。他們強調，若全球石油供應出現根本性中斷，或途經該地區的石油運輸受阻，油價將面臨大幅飆升的風險。

巴克萊銀行歐洲股票策略主管 Emmanuel Cau 表示，近期市場可能擔憂伊朗的報復行為以及荷姆茲海峽的潛在封鎖。但他同時指出，歷史經驗表明，石油衝擊對股市的影響通常是短暫的，最終常會演變為中期買入機會。從中期來看，如果衝突能為中東帶來更多穩定與和平，風險資產反而可能被視為利多。

Liquidnet Alpha 交易平台跨資產銷售部主管 Anthony Benichou 分析稱，若石油價格長期居高不下，尤其在中期選舉前，將對政治產生不利影響，因高油價會打擊消費者信心，助長通膨。他強調，此舉必須迅速、徹底、果斷。Benichou 也指出，若伊朗關閉荷姆茲海峽，無異於自斷主要收入生命線，反而可能加速自身崩潰。

股市與避險資產：下行空間有限

儘管地緣政治風險上升，但股市的下行空間可能有限。自 6 月 13 日以來，MSCI 全球指數已回落 1.5%，基金經理人已減持股票，股價不再超買，對沖需求也有所增加，這意味著在此水平出現大幅拋售的可能性較小。

法國興業銀行美國股票策略主管 Manish Kabra 認為，由於當前央行政策較以往石油衝擊時更為寬鬆，股市可能僅會小幅下跌。他預計標普 500 指數今年仍很有可能創出新高，因為美聯儲可能會忽視任何潛在的石油衝擊。

瑞銀全球財富管理公司策略師 Anthi Tsouvali 提醒投資者，需考慮油價上漲對通膨的影響，歐洲受到的衝擊將比美國更大。她預計市場會出現一些波動，但根據目前信息判斷，波動不會持續太久，因為尚未看到能源設施被轟炸或荷姆茲海峽關閉。

在避險資產方面，瑞穗證券公司首席策略師 Shoki Omori 預計資本將競相湧向日本政府公債、日圓、瑞士法郎和黃金等經典避風港。美國國債殖利率幾乎會立即感受到下跌的衝擊。AT 全球市場首席分析師 Nick Twidale 預測黃金可能會迅速飆升至 3400 美元，但關鍵因素在於波動性，若局勢不再升級，黃金走勢可能無法持續。

美元：此波漲勢測試基本面

摩根士丹利的分析師指出，油價持續上漲可能引發美元空頭擠壓，儘管基本面「仍然表明美元的強勢正在消退」。Premier Miton Investors 首席投資長 Neil Birrell 直言：「目前最大的交易是做空美元。」