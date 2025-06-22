一次看懂伊朗三大核設施：美軍空襲納坦茲、福爾多、伊斯法罕背後原因
鉅亨網編譯莊閔棻
隨著美軍針對伊朗三大主要核設施發動空襲，《CNN》詳細介紹了納坦茲（Natanz）、福爾多（Fordow）與伊斯法罕（Isfahan）三大據點的地理位置、運作功能與戰略意涵，凸顯它們在伊朗濃縮鈾與核研究體系中的關鍵地位。
納坦茲核設施：伊朗最大鈾濃縮中心遭重創
根據《CNN》，納坦茲核設施位於伊朗首都德黑蘭南方約 250 公里，是伊朗最重要的鈾濃縮設施之一。核威脅倡議協會（NTI）指出，該設施擁有六座地上建築與三座地下設施，其中兩座地下空間可容納多達 5 萬台離心機。
分析家稱，該設施用於研發和組裝鈾濃縮離心機，而鈾濃縮是將鈾轉化為核燃料的關鍵技術。
國際原子能總署（IAEA）指出，伊朗曾在此將鈾濃縮至 60%，接近武器級濃度（90%）。該設施是以色列首次襲擊伊朗的目標，衛星照片和分析顯示，襲擊摧毀了納坦茲中試燃料濃縮廠的地上部分。
兩名美國官員當時告訴《CNN》，早期的攻擊也導致存放離心機的地下層電力中斷。由於該設施的大部分位於地下，切斷這些部分的電源是影響地下設備和機械的最有效方法。
福爾多核設施：深埋山中的秘密工廠仍具威脅性
福爾多核設施位於伊朗聖城庫姆（Qom）附近，建於山脈深處，主體設施埋藏於 80 至 90 公尺地下，極難從空中攻擊摧毀。
根據情報來源，美國是全球唯一具備攻擊此深度設施能力的國家，但分析人士仍質疑是否足以完全摧毀設施。
根據科學暨國際安全研究所 （Institute for Science and International Security）資料，伊朗可在三週內，將庫存的 60% 濃縮鈾轉化為約 233 公斤武器級鈾，足以製造 9 枚核武器。
IAEA 最近的報告顯示，伊朗已將福爾多燃料濃縮廠的濃縮鈾產量提高到 60% 的水平。據專家和國際原子能機構稱，該設施目前擁有 2700 台離心機。
伊斯法罕核研究中心：伊朗核計畫核心基地之一
位於伊朗中部的伊斯法罕則是該國最大的核子研究基地。根據 NTI，該設施由中國援建，1984 年啟用，目前約有 3,000 名科學家在此工作，被視為伊朗核計畫的重鎮。
NTI 稱，該基地內包含三座中國提供的小型研究反應器，以及轉換設施、燃料生產廠、鋯包覆工廠等重要設施。
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