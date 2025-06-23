美軍對伊朗發動空襲 彭博：兩艘超級油輪急掉頭

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-06-23 08:50

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在美國對伊朗發動空襲後，兩艘有能力載運約 200 萬桶原油的超級油輪，在荷莫茲海峽緊急 180 度掉頭，凸顯這波襲急可能引發伊朗反擊，波及中東商業航運。

美軍對伊朗發動空襲，兩艘超級油輪急掉頭。（圖：Shutterstock）

《彭博》彙整的船舶追蹤資料顯示，「Coswisdom Lake 號」與「South Loyalty 號」周日（22 日）駛入荷莫茲海峽水道後，突然轉向，朝南行駛，駛離波斯灣出入口。

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這兩艘油輪急轉彎，是美國空襲伊朗後油輪改道的首波跡象。若油輪預期裝貨港口將因局勢惡化而出現等待時間，油輪可能會選擇駐不要進入荷莫茲海峽。

《彭博》指出，以色列在 6 月 13 日空襲伊朗以來，波斯灣船舶的電子設備和訊號遭遇干擾的情況愈來愈嚴重。

荷姆茲海峽位於阿曼和伊朗之間，連接了東部的阿曼灣和西部的波斯灣，是波斯灣石油輸往世界各地的唯一海上通道，全球約三分之一海運原油貿易都要經過這片海域。

伊朗議會國家安全委員會委員庫薩里周日表示，伊朗議會已經得出結論，認為應關閉荷姆茲海峽，但最終決定權在伊朗最高國家安全委員會手中。

美國國務卿盧比歐警告，若伊朗封鎖荷姆茲海峽，等同「經濟自殺」，呼籲中國向伊朗施壓，避免衝突升級，並重申美方願與伊朗展開不含濃縮鈾核談判。