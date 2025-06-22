美國川普警告伊朗勿報復：將遭「遠超今晚」所見的強硬回擊

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-22 11:12

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美國總統川普於美東時間週六（21 日）晚間發表全國演說後，隨即在社群平台 Truth Social 發出強烈警告，明確指出若伊朗對美國展開任何形式的報復，美國將以「遠超今夜所見的武力」進行回擊。

川普警告伊朗勿報復。(圖：REUTERS/TPG)

川普在貼文中寫道：「伊朗對美國的任何報復，都將遭到遠超今晚所見的強硬回擊。」此言明確重申川普政府對伊朗的強硬立場，尤其是在防止伊朗取得核武方面堅決不讓步。

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（圖：川普 Truth Social）

川普的聲明被視為對伊朗的重大威懾訊號，顯示若中東局勢升級，美國方面已有進一步軍事部署與行動準備。此舉延續川普過去一貫的外交策略，即絕不容忍伊朗政權「擁有核武」。

在全國談話中，川普特別感謝以色列軍方的「出色工作」，並高度肯定美國軍方展現出的戰力與執行力。

他表示：「我要感謝以色列軍方的出色工作，最重要的是，我要祝賀今晚駕駛這些雄偉戰機的偉大美國愛國者，以及所有參與這場數十年來世界未曾見過的行動的美國軍人。」