美國對伊朗動武後提升國內安全戒備！全美警力加強防範潛在報復
鉅亨網編譯莊閔棻
在美國對伊朗發動空襲後，全美各級執法與國土安全單位迅速強化本土安全戒備。美國國土安全部（DHS）、聯邦調查局（FBI）以及多州與地方警方密切追蹤來自伊朗及其支持者的潛在報復威脅，並持續整合情報資源。
根據《CNN》報導，國土安全部長諾姆（Kristi Noem）週六（21 日）晚間於社群媒體發文表示：「我們將不懈努力，守護美國本土安全，」顯示美國政府對伊朗可能採取報復行動保持高度警戒。
紐約市與華盛頓哥倫比亞特區的警方已發表聲明，強調正與聯邦單位共享情報，並在宗教、文化與外交設施周邊部署更多資源。
紐約市警察局表示：「出於高度謹慎，我們正在向全市的宗教、文化和外交場所部署更多警力，並與聯邦夥伴密切協調。」
華府警察局指出，目前雖無明確威脅，但將持續實施預防性安全措施，保障居民、企業與訪客安全。包括白宮、五角大廈與以色列駐美大使館等敏感區域，皆已提升安檢與警力布署等級。
相關官員透露，自本月初以色列與伊朗爆發衝突以來，美國已啟動常規應變流程。隨著衝突規模升溫，聯邦與地方政府已共同啟動多層級防衛體系，加強對重要基礎設施與公共場所的安全保護。
在美國軍事行動之前，執法部門曾向《CNN》指出，當時尚未偵測到伊朗針對美國的直接新威脅，但強調情勢可能迅速惡化，因此需預先加強防備措施。
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