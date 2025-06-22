美國攻擊伊朗核設施！伊朗強烈譴責：誓言核計畫絕不停止

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-22 10:47

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隨著美國總統川普下令對伊朗發動空襲，伊朗原子能組織於週日（22 日）發布強烈聲明，譴責美軍針對伊朗三處主要核設施的襲擊行動，並重申「伊朗的核計畫永遠不會停止」。該機構痛批美國的行為為「野蠻攻擊」，並表示此舉無法阻擋伊朗核技術的進步。

伊朗強烈譴責美國轟炸核設施。(圖：REUTERS/TPG)

根據《CNN》報導，美軍本次空襲鎖定伊朗福爾多（Fordow）、納坦茲（Natanz）與伊斯法罕（Isfahan）三大關鍵核設施。這些設施是伊朗和平核能發展的核心，空襲發生於週日清晨，導致設施不同程度損壞，引發國際關注。

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伊朗政府指出，美國此舉嚴重違反國際法，特別是對《核不擴散條約》（NPT）的踐踏。伊朗強調，作為 NPT 正式簽署國，其核計畫具備正當性，而川普政府的攻擊完全無視國際規範與條約義務。

伊朗同時批評聯合國轄下的國際原子能總署（IAEA）在此次事件中選擇「保持沉默」，甚至指控其在道義與行動上存在「共謀」之嫌。伊朗質疑 IAEA 未能有效履行其監督與維護和平核能權益的角色。

伊朗原子能組織呼籲國際社會正視美國此一軍事挑釁行為，並公開譴責對伊朗核設施的攻擊。該組織強調：「我們絕不允許伊朗國家工業的進步受到阻礙。」

伊朗胡塞武裝警告川普：你將承擔後果

伊朗支持的葉門胡塞武裝亦做出激烈回應。週日凌晨，胡塞政治局成員 Hizam al-Assad 在社群平台 X 發文警告：「川普必須承擔後果」。