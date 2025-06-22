川普空襲伊朗核設施！聯合國、以色列、各國回應

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-22 12:31

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針對美國總統川普下令空襲伊朗福爾多（Fordow）、納坦茲（Natanz）與伊斯法罕（Isfahan）三處核設施，各國反應兩極。以色列總理納坦雅胡高度讚揚，聯合國與其他各國則強烈譴責此一行為。

聯合國秘書長對美國轟炸伊朗「非常震驚」。(圖：REUTERS/TPG)

以色列總理納坦雅胡發表聲明指出：「恭喜川普總統。您以美國令人敬畏的正義力量打擊伊朗核設施的大膽決定將改變歷史。歷史將記錄川普總統採取行動，阻止世界上最危險的政權擁有世界上最危險的武器。」

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聯合國警告局勢升溫 秘書長古特瑞斯深感震驚

對此，聯合國秘書長古特瑞斯（António Guterres）則在 X 上發文表示他「深感震驚」，並警告這是對中東原已緊張局勢的危險升級，並直接威脅國際和平與安全。

古特瑞斯指出，當前衝突「可能迅速失控」，恐對中東和全球平民造成災難性影響。他強調，各國應遵守《聯合國憲章》與國際法，並以外交對話作為唯一解方，稱「在此危急時刻，避免陷入混亂非常重要。」

古特瑞斯最後也強調：「沒有軍事解決辦法、唯一的出路就是外交、唯一的希望就是和平。」

川普攻擊伊朗，各國做出強烈回應

多個國家也迅速表態，譴責川普的行為，並呼籲和平與透過外交手斷解決該問題。

紐西蘭外交部長彼得斯（Winston Peters）對美國總統川普下令空襲伊朗核設施的行動表示關切。他指出，持續的中東軍事行動「極度令人擔憂」，紐西蘭堅定支持外交路線，並敦促各方儘速重返談判桌，以取得更持久的和平解決方案。

澳洲政府發言人也對此回應指出，伊朗的核與彈道飛彈計畫確實對國際安全構成威脅，但澳洲呼應川普總統「現在是追求和平的時候」的說法，呼籲各方採取克制，推動降溫、對話與外交。

墨西哥外交部透過社群平台 X 發表聲明，強調外交對話是實現和平的唯一途徑。聲明指出，墨西哥一貫堅持和平與不干涉的外交原則，並重申「重建該區各國之間的和平共處是當前最優先的任務」。

委內瑞拉外交部長吉爾（Yvan Gil）在 Telegram 上表態，強烈譴責美國對伊朗核設施的轟炸，並要求「立即停止敵對行動」。他強烈批評美國在以色列要求下對伊朗核設施發動襲擊。

古巴總統卡內爾（Miguel Diaz-Canel）亦在 X 上發表聲明，稱：「我們強烈譴責美國轟炸伊朗核設施，此舉導致中東衝突危險升級。這一侵略行為嚴重違反了《聯合國憲章》和國際法，使人類陷入了一場後果不可逆轉的危機。」

智利總統博里奇（Gabriel Boric Font）也對川普發動攻擊表達不滿，強調「我們需要和平」；委內瑞拉外交部則發聲明譴責美國對伊朗的「軍事侵略」。