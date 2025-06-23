伊朗警告一定會行使「自衛權」！稱美國和以色列將承擔戰爭後果

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-23 07:10

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針對美國對伊朗核設施的空襲，伊朗外交部發言人巴蓋伊（Esmail Baghaei）嚴正警告，美國與以色列必須對這場軍事行動引發的後果承擔責任，並明確表示伊朗將行使「自衛權」。

伊朗警告：一定會行使「自衛權」。(圖：Shutterstock)

根據《CNN》報導，巴蓋伊表示：「沒有人能預測未來會發生什麼，但可以確定的是，美國與以色列將為這場戰爭帶來的後果負全部責任。」

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巴蓋伊強調，川普政府的行為已構成對外交的重大背叛。他指出：「美國無權再談外交，他們已背叛外交。」

當被問及伊朗是否會報復時，巴蓋伊雖未透露具體軍事回應細節，但重申：「德黑蘭有權行使自衛權，我們一定會這麼做。」

對於美國總統川普最近的言論以及將發動更多攻擊的威脅，巴蓋伊則批評這是「全球層級的霸凌行為」，並警告美以兩國的軍事行為正讓中東陷入「前所未有的危險局勢」。

針對與以色列的緊張關係，巴蓋伊表示，伊朗的回應「絕對克制」，僅針對軍事與安全設施，並反駁以色列指控伊朗攻擊平民的說法。

此外，對於以色列國防部長卡茨（Israel Katz）揚言伊朗最高領袖哈米尼「不應再存在」的發言，巴蓋伊則譴責其「卑劣」與「無恥」，強調：「用恐怖行為威脅一個國家主權領導人，恰恰暴露了以色列政權的本質。」