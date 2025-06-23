川普與施凱爾通話：絕不允許伊朗發展核武、籲重啟談判

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-23 09:18

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在美國對伊朗核設施進行空襲後，美國總統川普於週日（22 日）晚間與英國首相施凱爾（Keir Starmer）通話。根據唐寧街聲明，雙方強調伊朗的核計畫對國際安全構成「重大風險」，並一致認為「絕不允許伊朗發展核武器」。

英國首相施凱爾與川普通話。(圖：REUTERS/TPG)

根據《CNN》報導，川普和施凱爾討論了「伊朗盡快重返談判桌並在達成持久解決方案方面取得進展的必要性」，並補充說，兩位領導人同意在未來幾天保持「密切聯繫」。

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唐寧街發言人表示，在通話中，施凱爾和美國總統重申了伊朗核計畫對國際安全的嚴重威脅。

發言人指出：「他們討論了美國昨晚為降低威脅而採取的行動，並一致認為絕不允許伊朗發展核武器，」且兩人「同意在未來幾天保持密切聯繫」。

當天下午，施凱爾也召開了一場「眼鏡蛇」（COBRA）緊急應變會議，並與法國總統馬克宏及德國總理梅爾茨進行電話會談。

三國領袖隨後共同發表聲明，敦促伊朗不要採取任何進一步行動，以避免破壞中東地區的穩定。他們承諾將繼續外交努力，確保衝突不會加劇和進一步蔓延。

施凱爾表示，當前局勢不僅對中東，甚至對「該地區以外」構成風險。他強調：「我們一直致力於緩和局勢，讓各方重新協商，就核計劃面臨的真正威脅進行談判」

他指出，英國政府已明確表態「伊朗不能擁有核武」，並強調維持地區穩定是目前的首要任務。

據悉，英國一直在調動軍事資源前往中東地區，以保護本國公民、重要設施及盟友利益。國防消息人士透露，英國部隊目前處於最高戒備狀態。

在安全措施方面，英國外交部已對以色列、巴勒斯坦與伊朗發出旅遊警示，並安排專機協助有意撤離的英國國民返國。