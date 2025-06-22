川普全國演說警告伊朗：若不尋求和平 將遭受更大悲劇

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-22 12:01

‌



美國總統川普於美東時間週六（21 日）晚間、對伊朗發動攻擊後發表全國演說，宣布在美軍對伊朗進行空襲後，未來局勢將走向「和平或悲劇」，並警告說，「若伊朗不選擇和平，將遭受遠超過我們過去八天所見證的悲劇。」

川普：若伊朗不選擇和平，將遭受更大悲劇。(圖：REUTERS/TPG)

川普表示，美軍已對伊朗政權三處核心核設施，包括福爾多（Fordow）、納坦茲（Natanz）與伊斯法罕（Esfahan）進行大規模精準打擊。他指出：「我們的目標是摧毀伊朗的核濃縮能力，終止這個世界頭號恐怖主義支持國的核威脅。」

‌



川普稱此次空襲是「輝煌的軍事勝利」，表示伊朗關鍵核設施「已被徹底摧毀」。他警告：「若伊朗不選擇和平，未來的攻擊將會更加猛烈，也更加容易。」

川普強調，美國不會再容忍伊朗的行為。他指出，伊朗數十年來一直高喊「打倒美國、打倒以色列」，並指控伊朗以路邊炸彈殺害美軍士兵，造成超過千人死亡，稱，而他「我們不會再容忍這樣的行為。」

川普感謝以色列總理納坦雅胡與以軍全力配合，表示美以合作緊密「前所未有」。他也盛讚美軍飛行員與指揮官的英勇，稱「這是數十年來全球未曾見過的軍事行動。」

川普表示，這次行動是最困難的一次，「但如果和平不能迅速到來，我們將以精準、快速和熟練的技巧打擊其他目標，」且「大多數目標可以在幾分鐘內被消滅。」

川普透露，美國參謀首長聯席會議主席凱恩（John Caine）與國防部長赫格塞斯（Peter Hegseth）將於週日（22 日）早上在五角大廈召開記者會，說明後續發展。