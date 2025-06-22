以色列為何仍沒對伊朗石油出口「動手」？巴隆：克制是一種威脅

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-22 15:30

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直到目前為止，以色列與伊朗在石油和天然氣出口設施上依然避免直接衝突。雙方刻意保持克制，未觸及彼此的石油與天然氣基礎設施，反映出這場以色列與伊朗之間的衝突仍在戰略、經濟與地緣政治的微妙平衡中。

以色列仍沒對伊朗石油出口「動手」。(圖：Shutterstock)

《巴隆周刊》（Barron"s）指出，以色列與伊朗展現的克制主要來自三大考量：首先是避免衝突失控引發區域戰爭，其次是對全球石油與天然氣市場的敏感影響，最後是將克制作為戰略威懾及外交訊號。

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以色列在積極維護國家安全及遏制伊朗區域影響力的同時，謹慎避免引發多國衝突。伊朗則在擴展其區域勢力與避免與以色列正面衝突間保持平衡。雙方攻擊都主要集中於軍事與政府目標，刻意避開關鍵的石油及天然氣設施。

伊朗的荷姆茲海峽是全球超過 20% 石油出口與近 25% 液化天然氣出口的關鍵通道。任何針對該地區石油或天然氣設施的攻擊，都可能導致國際油價飆升，對全球經濟造成巨大壓力。《巴隆》表示，以色列因明顯考量到這一點，避免觸動能源供應的命脈。

此外，以色列高度依賴美國及歐洲盟友的軍事與外交支持。若衝突導致全球石油與天然氣供應中斷，將嚴重損害這些國際支持，影響以色列的國際地位。

同時，伊朗也正積極加強與亞洲國家的能源合作。若因攻擊石油或天然氣設施引發新制裁或油價飆升，將使伊朗進一步孤立，經濟將面臨更大壓力。

《巴隆》稱，「克制」本身也成為雙方的重要戰略工具。以色列保留對伊朗石油與天然氣設施發動決定性打擊的威脅，以此增強外交籌碼；伊朗則利用克制維持貿易通路並減輕制裁風險。

儘管以色列層對伊朗南帕斯氣田進行局部攻擊，但未影響全球石油及天然氣輸出。伊朗石油出口僅占全球消費不到 2%，對國際油價影響有限。

近期油價上漲主要源於市場對中東地緣政治風險的擔憂，而非實際供應中斷。市場價格多反映最壞情況的心理預期，而非當前實際供應狀況。

然而，《巴隆》也警告，若荷姆茲海峽遭封鎖，將對全球石油與天然氣安全構成重大威脅，可能促使國際社會介入以維持能源供應穩定，因為該區無可替代的天然氣運輸路線，且石油替代路線有限。