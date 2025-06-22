鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-06-22 09:37

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美國總統川普美東時間周六 (21 日) 晚間宣布，美軍已對伊朗三處主要核設施發動空襲，包括福爾多 (Fordow)、納坦茲(Natanz) 與伊斯法罕(Esfahan)。他在社群平台發文表示：「我們對三個核設施的攻擊非常成功。所有飛機已安全離開伊朗領空並返航，對福爾多主要設施投下全數炸彈。」

美國空襲伊朗三大核設施 川普稱任務成功(圖：REUTERS/TPG)

圖：川普 Truth Social

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川普形容這次軍事行動是對美軍實力的最佳展現，並強調「現在是追求和平的時刻」。他預計於美東時間周六晚間 10 點 (台灣時間周日早上 10 點) 發表全國演說，說明此次軍事行動的決策與後續立場。

據報導，參與此次任務的美軍 B-2 幽靈轟炸機週六從密蘇里州起飛，這些飛機是少數能搭載 3 萬磅「鑿洞炸彈」(GBU-57) 的機型，具備摧毀深地目標的能力。

美國正式捲入戰事 外交途徑恐遭封閉

這次突襲標誌著美國正式加入以色列對伊朗的軍事行動，並進一步升高中東局勢。不到 48 小時前，川普還表態會給外交談判兩周時間。白宮當時表示，若伊朗展現談判誠意，美方會延後決定是否採取軍事行動。英、法、德三國外長也在上周五與伊朗官員會面，試圖避免美伊全面衝突。

然而，美方突襲讓原先脆弱的外交管道可能就此中斷。伊朗最高領袖哈米尼 (Ayatollah Ali Khamenei) 先前已警告，任何美軍進犯都將遭受「無法修復的傷害」，並強調「若他們軍事介入，必將付出沉重代價」。

伊朗官媒《塔斯尼姆通訊社》(Tasnim News Agency)指出，福爾多核設施附近地區遭到空襲，庫姆 (Qom) 地區防空系統已啟動。伊朗方面暫未明確回應後續反擊方式，但外界普遍預期伊朗將進行報復。

荷莫茲海峽受威脅 全球能源供應拉警報

美國此舉可能引發伊朗報復，對全球能源供應構成重大威脅。RBC 資本市場全球商品策略主管克羅夫特（Helima Croft）警告，若伊朗在荷莫茲海峽 (Strait of Hormuz) 布設水雷，將有效封鎖該重要航道，因為船隻將無法確認安全航行路線。

荷莫茲海峽為全球約 20% 原油出口的必經之路，若受阻，恐重創油價與全球供應鏈。已有卡達能源公司與希臘航運部門對其船隻發出避開該海域的警告。