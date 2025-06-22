美國突然對伊朗動手了！但最糟糕的還不是現在

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-22 10:33

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美國總統川普於台北時間週日（22 日）清晨突然宣布，美軍 B-2 轟炸機成功轟炸伊朗福爾多、納坦茲與伊斯法罕三處關鍵核設施，並全數安全返航。他高調讚揚美軍，聲稱「世界無人能比」，並強調「現在是和平的時刻」，此番發言引發全球輿論震驚。

美國空襲伊朗三大核設施 川普稱任務成功。(圖：REUTERS/TPG)

儘管川普聲稱行動為和平鋪路，外界普遍視此舉為對主權國家的赤裸侵略，更恐將中東推向新一輪大規模衝突。川普還強硬表示「伊朗現在必須結束戰爭」，被解讀為對伊朗的威脅與施壓。

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美軍早有準備 B-2 轟炸機攜重型彈藥出擊

然而，此次軍事行動並非臨時決定。週六（21 日），美國空軍六架 B-2 轟炸機從密蘇里州出發，並進行空中加油，顯示為實戰部署。這些戰機攜帶 15 噸重的 GBU-57A/B「地堡炸彈」，正是為摧毀如福爾多等深層核設施而設計。

儘管川普日前放話「兩週內決定是否開戰」，但多家媒體分析此為煙霧彈戰術，掩護美國與以色列早已協調的打擊計畫。美方更放出 B-2 飛往關島的假消息，實際目的地則是伊朗，展現高層級軍事欺敵策略。

伊朗方面同樣有所準備。最高領袖哈米尼已轉移至地下掩體，切斷電子通訊以防追蹤，並設定多位接班人與軍事指揮繼任名單，應對可能的斬首行動與戰爭擴大。

專家憂心，伊朗可能封鎖荷姆茲海峽、發展低階核武器作為報復。此外，美國與以色列對伊朗核設施的攻擊是否會造成輻射外洩與區域污染，也引發國際高度關注。

局勢三大確定性 美國與中東關係將更動盪

美國加入戰爭，已經造成三大局勢確定性，使美國與中東關係將更動盪：

美國已實際介入戰爭：不宣而戰卻冠冕堂皇，美軍行動被視為侵略行徑。 中東局勢恐持續動盪：類似伊拉克、敘利亞的衝擊恐再次上演，伊朗政權面臨巨大挑戰。 美國難以脫身中東：原本欲調整戰略對付東方對手，如今被迫重新投入中東戰場；川普爭取諾貝爾和平獎的美夢，也將難以實現。