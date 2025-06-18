不幫以色列等於不挺台灣？華爾街日報：川普決策恐對中國傳遞訊息

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-18 15:50

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《華爾街日報》（WSJ）最新社論指出，川普正面臨一個重塑美國全球威懾力的地緣戰略時刻。報導認為，美國若不果斷協助以色列摧毀伊朗核武設施，將對中國釋放出「無意保衛台灣」的訊號。

華爾街日報：美不助以色列攻伊朗，將讓中國認為美國可能不會保衛台灣。(圖：Shutterstock)

報導提及，如今，川普正面臨修復威信、穩定盟友信心的重要關卡。自拜登政府自阿富汗撤軍、讓塔利班迅速掌權後，美國全球威懾力開始下滑。此後，俄羅斯入侵烏克蘭、中東局勢持續動盪，敵對勢力趁虛而入，成為華府戰略失衡的具體證據。

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在伊朗問題上，《華爾街日報》指出，川普多次強調，若德黑蘭願意接受國際監督、拆除濃縮鈾設施與離心機，並配合無限期核查，美國與以色列將中止軍事行動。然而，儘管伊朗遭受軍事打擊，至今仍未鬆口。

該報進一步分析，目前莫斯科與其他敵對政權正密切觀察川普的每一步動作。美國是否仍具備保護盟友、對抗核威脅的意志與能力，已成為全球安全局勢的關鍵測試。

在軍事層面上，儘管以色列對納坦茲（Natanz）核設施的空襲取得階段性成果，但《華爾街日報》指出，深埋於山體中的福爾多（Fordow）設施才是關鍵目標，而唯有美國具備能摧毀該處的深層穿透炸彈與專用轟炸機。

報導也提到，伊朗雖揚言若美方介入將報復美軍，但至今並無具體行動，顯示伊朗深知，美軍反擊一旦啟動，可能對其政權造成致命衝擊。

對於孤立主義者憂慮軍事行動升級甚至重演伊拉克戰爭泥淖，《華爾街日報》則表示，目前沒有美軍派遣地面部隊的計畫，但若能有效空襲，反而能阻止以色列單方面開戰，降低區域衝突與人員傷亡。

報導批評拜登團隊在俄烏與紅海危機中多次猶豫不決，導致對手掌握衝突節奏，並強調川普應避免重蹈覆轍。若能堅決應對伊朗挑釁，不僅能恢復美國全球威懾力，也能為區域盟友注入信心。

華爾街日報直言：「如果美國不幫助其最強大、最忠誠的盟友之一完成消除伊朗在無爭議空域核威脅的任務，那麼向中國傳遞的訊息就是，美國不可能保衛台灣。」