鉅亨網編譯段智恆 2025-06-17 22:00

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甲骨文 (ORCL-US) 周二 (17 日) 表示，其雲端運算部門將與馬斯克旗下人工智慧 (AI) 新創公司 xAI 合作，為企業客戶提供 xAI 最新 AI 模型 Grok 3 的雲端應用服務。

甲骨文雲端服務整合xAI Grok 3模型 進軍企業生成式AI市場(圖：REUTERS/TPG)

Grok 3 於今年 2 月首次推出，目標是挑戰深度求索 (DeepSeek) 與 OpenAI 等領導業者。馬斯克目前已透過社群平台 X 的付費訂閱，以及 xAI 自家平台，開放該模型給一般用戶使用。

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甲骨文雲端基礎設施資深副總裁 Karan Batta 向《路透》表示，企業用戶未來可透過甲骨文的資料中心存取 Grok 3，同時保有現有的資安防護架構。他強調，許多企業對資料保密與本地部署有高度要求，因此甲骨文希望提供彈性選擇，協助企業導入最適合的 A 模型。

除了 Grok 3，甲骨文也已在平台上提供 Meta Platforms(META-US)、法國新創 Mistral 與加拿大 AI 公司 Cohere 的模型服務，形成多元開放的企業級 AI 模型生態系。Batta 表示：「我們的目標是提供完整的模型組合，甲骨文並未自研模型，但會是那個提供所有熱門模型的供應商。」