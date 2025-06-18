投資人無懼與川普爭執影響 馬斯克xAI接近完成93億美元融資

鉅亨網編譯王貞懿 2025-06-18 00:12

‌



據《金融時報》周二 (17 日) 報導，馬斯克的 AI 公司 xAI 正接近完成一筆 93 億美元的債務和股權融資交易，儘管先前馬斯克與美國總統川普的公開爭執一度影響募資進程，但投資人仍展現強烈興趣，債券和貸款認購金額已超過 50 億美元。

馬斯克與川普關係生變一度影響xAI募資，但投資人仍展現強烈興趣。 (圖:Shutterstock)

知情人士透露，摩根士丹利 (MS-US) 有信心完成這輪融資。除了 50 億美元債務融資外，xAI 還計劃另外募集 43 億美元股權資金，兩項合計的 93 億美元將用於建設資料中心，以與 OpenAI 等競爭對手抗衡。

‌



企圖挑戰 ChatGPT 地位

xAI 成立於 2023 年，目前與 OpenAI、Anthropic、Google(GOOGL-US) 等公司在 AI 領域激烈競爭。馬斯克旗下的聊天機器人 Grok 主打有別於 ChatGPT 和 Gemini 的風格，號稱重視真相多於政治正確。

馬斯克今年 3 月將 xAI 與社群媒體公司 X 合併，合併後實體估值達 1130 億美元。集團近期啟動員工持股的二級市場交易，讓員工可將股份出售給投資人，藉此驗證 3 月時設定的估值水準。

部分投資人被川馬口水戰嚇跑

6 月初馬斯克與川普在社群媒體上公開互槓，這場風波也影響到 xAI 的募資進程。馬斯克事後坦承對川普的部分言論感到後悔。兩人原本關係密切，馬斯克自稱是總統的「第一好友」，這層關係曾被投資人視為 xAI 的加分項目。

據兩名知情人士透露，馬斯克在向投資人推銷時曾誇耀與白宮的密切關係，聲稱這些關係可以幫助他擊敗包括 OpenAI 和 Anthropic 在內的競爭對手。

不過隨著馬斯克與川普關係的惡化，這為投資人帶來新疑問，並削弱了部分投資人的熱忱，數名投資人告訴《金融時報》他們決定不參與這筆交易。

大型機構仍買單

儘管如此，幾家大型資產管理公司仍看好這筆 50 億美元的債務方案，債券預期以約 12% 的殖利率定價。融資預期將在固定和浮動利率貸款以及債券之間分配。

投資集團 TPG Angelo Gordon 同意為該交易提供支持，承諾投資 10 億美元債務。認購承諾截止日為周二，預期本周稍晚定價。

xAI 未回應置評請求。摩根士丹利和 TPG 拒絕置評。