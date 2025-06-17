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G7擬聯手護稀土供應鏈 草案提及中國干預風險

鉅亨網編譯段智恆


《路透》周一 (16 日) 報導指出，七大工業國集團 (G7) 領袖在最新聲明草案中初步達成共識，將攜手建立應對關鍵礦物供應鏈風險的戰略機制，以確保成員國經濟與國安利益不受中國干擾。不過該草案尚未獲得美國總統川普正式批准，仍有調整空間。

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G7擬聯手護稀土供應鏈 草案提及中國干預風險(圖：REUTERS/TPG)

根據草案內容，G7 成員將加強預警機制，及早發現稀土與關鍵礦物可能出現的短缺風險，並規劃多邊回應架構，以防範市場遭人為破壞。與此同時，各國也將共同努力推動開採、加工、製造與回收流程多元化，減少對單一來源的依賴，尤其是中國。


草案指出，當前關鍵礦物市場受到非市場行為與不公平政策的威脅，嚴重衝擊各國取得關鍵資源的能力。聲明強調：「我們將與 G7 外的夥伴合作，迅速保護我們的經濟與國安利益，並對刻意干擾市場的行為做出一致回應。」

中國於 4 月宣布暫停多種稀土礦物與磁材出口，引發全球供應鏈連鎖震盪，汽車製造、半導體業與軍事承包商首當其衝。儘管川普總統上週聲稱中國國家主席習近平已同意恢復出口至美國，但外界普遍認為稀土仍是北京手中一項具高度槓桿性的戰略籌碼。

報導指出，中國長期以來透過補貼與出口管制掌握稀土供應優勢，讓多數國家陷入依賴。稀土與關鍵礦物廣泛應用於電動車馬達、晶片製造、風力渦輪與國防科技等領域，其穩定供應對全球工業基礎與科技發展至關重要。

G7 聲明草案也呼籲礦產貿易應更透明且反映真實成本，包括責任開採、加工與公平交易，藉此引導市場回歸健康運作軌道。儘管尚未獲美國方面最終批准，該聲明草案仍展現出 G7 成員在中長期戰略上對中國稀土政策的高度戒備與因應決心。

本周即將在加拿大舉行的 G7 峰會上，G7 貿易與能源代表預計將就此草案進行最終協商，外界高度關注川普是否會修改或加入額外條件，以符合其「對等貿易」主張與美國利益優先的戰略架構。

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G7稀土草案出口管制中國美國川普磁材習近平礦物市場供應鏈地緣經濟

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