鉅亨網編譯段智恆 2025-06-17 02:20

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《路透》周一 (16 日) 報導指出，七大工業國集團 (G7) 領袖在最新聲明草案中初步達成共識，將攜手建立應對關鍵礦物供應鏈風險的戰略機制，以確保成員國經濟與國安利益不受中國干擾。不過該草案尚未獲得美國總統川普正式批准，仍有調整空間。

G7擬聯手護稀土供應鏈 草案提及中國干預風險(圖：REUTERS/TPG)

根據草案內容，G7 成員將加強預警機制，及早發現稀土與關鍵礦物可能出現的短缺風險，並規劃多邊回應架構，以防範市場遭人為破壞。與此同時，各國也將共同努力推動開採、加工、製造與回收流程多元化，減少對單一來源的依賴，尤其是中國。

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草案指出，當前關鍵礦物市場受到非市場行為與不公平政策的威脅，嚴重衝擊各國取得關鍵資源的能力。聲明強調：「我們將與 G7 外的夥伴合作，迅速保護我們的經濟與國安利益，並對刻意干擾市場的行為做出一致回應。」

中國於 4 月宣布暫停多種稀土礦物與磁材出口，引發全球供應鏈連鎖震盪，汽車製造、半導體業與軍事承包商首當其衝。儘管川普總統上週聲稱中國國家主席習近平已同意恢復出口至美國，但外界普遍認為稀土仍是北京手中一項具高度槓桿性的戰略籌碼。

報導指出，中國長期以來透過補貼與出口管制掌握稀土供應優勢，讓多數國家陷入依賴。稀土與關鍵礦物廣泛應用於電動車馬達、晶片製造、風力渦輪與國防科技等領域，其穩定供應對全球工業基礎與科技發展至關重要。

G7 聲明草案也呼籲礦產貿易應更透明且反映真實成本，包括責任開採、加工與公平交易，藉此引導市場回歸健康運作軌道。儘管尚未獲美國方面最終批准，該聲明草案仍展現出 G7 成員在中長期戰略上對中國稀土政策的高度戒備與因應決心。