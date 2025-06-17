鉅亨網編譯段智恆 2025-06-17 01:00

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根據《彭博》報導，隨著數位資產熱潮延燒，美國總統川普旗下媒體公司「川普媒體與科技集團」(Trump Media & Technology Group, TMTG)(DJT-US)進一步推進加密貨幣布局，周一 (16 日) 向監管機關遞交申請，擬推出一檔直接投資比特幣與以太幣的 ETF 基金，名稱為「Truth Social 比特幣與以太幣 ETF」(Truth Social Bitcoin and Ethereum ETF)。

總統也來玩加密貨幣？川普媒體公司擬發比特幣+以太幣ETF引熱議(圖：REUTERS/TPG)

根據申請文件，這檔基金由 Yorkville America Digital 擔任發行單位，目標是為投資人提供一種更簡便、成本更低的方式，直接接觸市值最大兩種加密資產，而無需透過點對點網路或數位平台進行交易。該基金將以川普個人品牌旗下社群平台 Truth Social 命名，進一步強化總統與加密資產間的連結。

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川普媒體公司近期積極加碼布局虛擬貨幣市場，先前才宣布將借款購入比特幣，並表態有意投資自家發行的 ETF。本月稍早，該公司亦曾申請另一檔純比特幣 ETF，雖然市場中已有多檔同類型產品，但川普旗下 ETF 的品牌效應仍具吸引力。

這項新申請案公布之際，川普家族事業同步傳出新動作。總統的兩名兒子小唐納 · 川普與艾瑞克 · 川普，當日聯手發表全新行動通訊品牌 Trump Mobile，推出金色外殼、主打「美國製造」的 T1 手機，引發市場關注。

然而，川普日益深化的加密貨幣投資布局，也引來道德風險爭議。有倫理專家質疑，總統身兼國家政策制定者與企業投資人，可能在加密監管政策與商業利益間出現衝突。對此，白宮表示，總統已與其名下企業設立防火牆，並將價值約 40 億美元的川普媒體股份轉入由小唐納 · 川普掌控的信託基金中。