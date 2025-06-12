PIMCO：多項指標顯示美股估值達大修正前水準

鉅亨網編譯王貞懿 2025-06-12 00:50

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據《商業內幕》周二 (11 日) 報導，全球資產管理巨擘 PIMCO 發出警告，指出儘管近幾周金融市場相對平靜，投資人持續關注美國經濟在川普關稅政策下的走向，但這種平靜可能很快被打破。

PIMCO指出，多項指標顯示美股估值已達歷史上出現重大修正前的水準。(圖:Shutterstock)

這家管理 2 兆美元資產的公司在周二發布的報告中表示，從多項指標來看，股票估值正處於歷史上出現重大修正前的水準。

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PIMCO 引用的第一個指標是席勒周期性調整本益比 (Shiller P/E)，這個指標用來衡量股市是否過熱，計算方式是將標普 500 指數目前的價格除以過去 10 年的平均獲利。目前約 36 倍的水準，意味著比歷史上 94% 的時期都要高。

席勒周期性調整本益比達 36 倍高檔，顯示股市估值偏高。(圖：商業內幕引自 PIMCO)

第二個指標是股票風險溢價，簡單來說就是投資股票比投資 10 年期美國公債能多賺多少錢。目前這個數值接近零，意味著買股票幾乎沒有額外報酬，這種情況在歷史上只有 10% 的時間出現過。

當股票風險溢價如此之低時，通常預示著重大股災即將來臨，例如 1987 年股災和 2000 年網路泡沫破滅。

報告進一步分析歷史案例：1987 年 9 月股票風險溢價歸零後，股市下跌近 25%；1999 年 12 月該指標達到最低點，隨後股市暴跌近 40%，跌勢持續到 2003 年 2 月。兩次股災期間，債券表現都明顯優於股票。