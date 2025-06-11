鉅亨網編譯段智恆 2025-06-11 03:00

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美媒《The Information》周二 (10 日) 援引知情人士消息報導，Meta Platforms(META-US) 已同意斥資 148 億美元，收購人工智慧 (AI) 新創公司 Scale AI 的 49% 股份。

傳Meta豪砸近150億美元 擬收購Scale AI近半股權(圖：REUTERS/TPG)

Scale AI 創立於 2016 年，專門提供大量標註資料及經過篩選的訓練數據，對於開發像是 OpenAI 的 ChatGPT 等先進 AI 工具至關重要。

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這項交易尚未最終敲定，但對於 Accel、Index Ventures、Founders Fund 和 Greenoaks Capital 等投資人，以及該公司現任與前任員工來說，可能是一大利多。

根據報導，作為交易的一部分，Scale AI 執行長 Alexandr Wang 預計將加入 Meta，領導新成立的「超級智慧實驗室」。Meta 執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 一直積極招募頂尖 AI 研究人員，以加強公司在 AI 領域的競爭力。

報導指出，Meta 近期面臨市場質疑其在 AI 競賽中落後。該公司 4 月推出的 Llama 4 大型語言模型表現未達預期，導致市場對其技術領先地位產生疑慮。此外，根據《華爾街日報》(WSJ) 先前報導，Meta 上個月也延後發布旗艦 AI 模型「Behemoth」，原因是其效能和穩定性尚未達到公司內部標準。

Meta 同時面臨與 Instagram 及 WhatsApp 併購案相關的反壟斷審查。據《The Information》指出，Meta 與 Scale AI 的潛在交易結構可能設計為避開更多的監管審查。

Scale AI 在去年春季的融資輪中估值達到 138 億美元，2024 年營收約 8.7 億美元，預計今年營收將超過 20 億美元。根據公司官網資料，Scale AI 的客戶包括 OpenAI、Cohere，以及微軟 (MSFT-US)、Meta 和思科 (CSCO-US) 等科技巨擘。